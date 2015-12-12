Кабинет министров рассматривает возможность введения ограничений на траты государства и граждан на «пышных мероприятий», сообщили в пресс-службе правительства.

В пресс-службе правительства сообщили, что сотрудникам отдела правового обеспечения дали поручение, чтобы они разработали документ, который бы ограничивал затраты граждан Кыргызстана на «пышные мероприятия» — свадьбы, похороны, юбилеи.

«Что это будет, документ, или распоряжение — никто не знает. Они разрабатывают, смотрят: как это лучше сделать? можно ли это сделать? или нельзя?» — сказал сотрудник пресс-службы, который отказался представиться.

В отделе правового обеспечения правительства сказали, что к ним такого поручения не поступало.

Вопрос об ограничении расходов граждан на проведение различных торжеств, по данным пресс-службы правительства, обсуждался 8 декабря на заседании кабинета министров с участием вице-премьер-министра Гульмиры Кудайбердиевой.

Кудайбердиева тогда заявила, что ежегодно кыргызстанцы тратят «несколько десятков миллиардов сомов» на «различные торжества».

«Стоимость одного среднего тоя одной средней семьи обходится примерно в 1,5 млн сомов. Эти деньги могли бы покрыть потребительские расходы той же средней семьи на несколько лет. Люди в кредит под большие проценты проводят семейные торжества и другие надуманные празднества», — цитирует вице-премьера пресс-служба правительства.

По её словам, премьер-министр Темир Сариев поручил принять «продуманные и нужные для граждан» меры, чтобы на «обременительные для большинства населения» мероприятия можно было урегулировать.

«Зачастую чиновники, получающие скромную заработную плату госслужащего и декларирующие небольшой достаток, проводят пышные тои, юбилеи и другие публичные семейные торжества», — заявила Кудайбердиева.

В пресс-службе пока не смогли уточнить, какие траты являются «обременительными» и какие ограничения собираются вводить для кыргызстанцев.

На заседании правительства 8 декабря также подняли вопрос о пересмотре затрат юбилейных мероприятий, которые значатся в плане государственных ведомств на 2016 год.

«Премьер-министр Темир Сариев неоднократно призывал руководителей министерств и ведомств отходить от расточительства, сокращая затраты на различные торжества», — говорила вице-премьер Кудайбердиева.

Она предложила Министерству культуры пересмотреть список мероприятий на 2016 год и из 75 запланированных событий оставить лишь те, которые «имеют общенациональный характер».

«Речь идет о праздновании 25-летия независимости Кыргызстана, 1000-летии выдающегося мыслителя Жусупа Баласагына и 100-летия событий 1916 года», — сообщили в пресс-службе правительства.



«Обдуманно относиться к затратам»

Правительство поднимает вопрос о тратах населения на торжественные мероприятия — в октябре 2013 года тогда ещё вице-премьер-министр Камила Талиева призывала граждан «обдуманно относиться» к затратам.

«Правительство не против проведения мероприятий, но мы выступаем за то, чтобы деньги использовались рационально и целесообразно», — говорила Талиева тогда.

По её словам, ежегодно население тратит около 2 миллиардов долларов США на проведение различных семейных торжеств. Она тогда поручила создать специальную комиссию, которая могла бы изучить мнение населения по этому вопросу, однако никакой информации о деятельности спецкомиссии неизвестно.

Радио «Азаттык» сообщало в ноябре 2013 года, что проведение свадеб в кредит «стало традицией» в Кыргызстане. Рестораны тогда проводили торжества в долг для тех, кто не мог оплатить мероприятия.

«К нам приходят разные люди. Некоторые говорят, что у них нет денег, но той должен быть обязательно проведен. Мы, исходя из ситуации, заключаем договор. Это удобно и клиенту, и нам. […] клиенты рассчитываются за два месяца или за полгода. Бизнес должен подстраиваться под их интересы. При этом мы не накидываем проценты на кредиты», — говорил тогда основатель и владелец ресторанного комплекса «Дасмия» Турусбек Мамашев.

Бывший глава Общественной телерадиокорпорации Султан Жумагулов писал в ноябре 2012 года, что, по официальным данным, в Кыргызстане 34 процента населения живет за чертой бедности, ещё девять процентов — безработные, но несмотря на это «ни один кыргыз не отстает в этом марафоне чревоугодия и показушного изобилия».

«Если в прошлом [2011] году дух захватывало от внушительного размера тойканы на 600 мест, то в нынешнем публике были презентованы элитные «обжорки» на 800, на тысячу посетителей — Toystreet, Toytown, Toyсity. Как когда-то в бескрайних и диких прериях Америки возникали, как миражи, новые города, так и сейчас у нас на глазах растет город ресторанов. И власти должны быть этому только благодарны — теперь люди предпочитают проводить время не на митингах, а на тоях-поминках…», — писал тогда Жумагулов.

Опыт Таджикистана и Узбекистана

В соседних с Кыргызстаном республиках — Узбекистане и Таджикистане — уже несколько лет действуют ограничения на проведение дорогостоящих торжеств.

В апреле 2012 года узбекские власти ввели ограничения для населения:

количество гостей не должно превышать 200 человек;

мероприятие должно заканчиваться до 22:30 часов;

ограниченный список ресторанов и кафе, которым позволено проводить торжества;

гражданин должен был сообщить местным властям и полиции о проведении мероприятия и передать список гостей.

Таджикистан принял закон об ограничении затрат на проведение пышных торжеств в 2007 году.

Согласно документу, граждане должны получить разрешение от властей на проведение мероприятий, количество гостей не должно превышать 150 человек, а в кортеже (если это свадьба) не может быть больше четырех машин.

Закон породил волну недовольства среди населения, так как инспекторы, которые занимаются контролем его исполнения, по-своему интерпретировали его применение.

Институт по освещению войны и мира в октябре 2014 года в своем репортаже сообщал, что инспекторы могли прийти на торжество и наложить штраф за надуманное нарушение до 800 долларов США.

Ещё одной причиной недовольства у населения стало то, что на обеспеченные слои населения не распространялся данный закон и они тратили на семейные торжества «намного больше обычных граждан».

Автор: Сезим Каныбекова.