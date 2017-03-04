Кыргызстанка Гулькан и ее дочь уже три месяца живут в терминале московского аэропорта «Шереметьево». У них обманным путем забрали 150 тысяч рублей, и они не намерены возвращаться в Кыргызстан прежде, чем полиция поймает преступника и вернет им деньги.

Женщина по имени Гулькан проживает в терминале D московского аэропорта «Шереметьево». В терминале Гулькан составила импровизированное жилище из нескольких кресел, в котором живет вместе с дочерью.

Она родом с Кыргызстана, из села Кок-Бель Ноокатского района Ошской области. Ей 52 года, ее дочери Уларе – 17 лет.

Кыргызстанка рассказывает, что работала в Москве и накопила 150 тысяч рублей. Эту сумму обманным путем выкрал гражданин Таджикистана, который общался с ее дочерью. Это произошло в Оше.

«Мы работали в Москве и собрали около 150 тысяч рублей. Вернулись в Ош. Дочь на сайте “Одноклассники” общалась с молодым человеком. Он попросил у нее денег, она не отказала. Он прилетел в Ош, увез нашу карточку Сбербанка и исчез. Это произошло в августе», – поделилась Гулькан.

Гулькан и ее дочь выехали вслед за ним в Москву и остались жить в аэропорту, пока вора не поймают.

«Мы передали полиции паспортные данные молодого человека. Нам сказали, что возбуждено уголовное дело. Мы с дочерью ждем. Когда задержат вора и вернут нам деньги, мы уедем домой», – рассказала кыргызстанка.

Женщина добавила, что родственники знают о ее положении. Сын Гулькан работает в Москве, он дает ей деньги на пропитание. Иногда она и сама ездит в город для подработки. Ее сын – наемный работник, у него нет условий, чтобы мать и сестра жили с ним, потому Гулькан приняла решение жить в терминале.

Гулькан рассказала, что сотрудники аэропорта не против их присутствия.

Кыргызстанцы, работающие таксистами в аэропорту, готовы купить женщине билеты домой, но Гулькан отказалась, заявив, что вернется в Кыргызстан только со своими деньгами.

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