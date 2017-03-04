Глава КТРК попал в тяжелую аварию в ночь на 1 марта и пережил остановку сердца. После сложной операции Карыпбеков идет на поправку и даже пытается встать на ноги.

Из-за аварии Карыпбеков потерял много крови, а после операции был погружен искусственную кому. После того, как он пришел в сознание, ему требовалась донорская кровь.

Директор Бишкекского научно-исследовательского центра травматологии и ортопедии (БНИЦТиО) Сабырбек Джумабеков говорит, что сейчас больной идет на поправку.

«Его состояние улучшается с каждым днем. Показатели здоровья нормализуются. Функции внутренних органов стабилизируются. Карыпбеков уже ориентируется по месту и времени и чувствует себя лучше», — сказал он.

Милиция проводит расследование причин аварии, в которую попал Карыпбеков. ДТП произошло по улице Аалы Токомбаева на юге Бишкека.

По данным милиции, Карыпбеков был в машине один. Он двигался в восточном направлении, но напротив кафе «Сенатор» переехал бордюр и врезался в столб.

Сообщение об аварии поступило на станцию скорой помощи в 03:12 часов 1 марта. Карета скорой помощи прибыла на место ДТП через 12 минут. Прибывшие врачи установили, при аварии Карыпбеков потерял много крови и испытал геморрагический шок.

«Он получил очень тяжелые травмы, по дороге в больницу была остановка сердца, бригада скорой медицинской помощи провела все необходимые реанимационные мероприятия. Они вернули его буквально с того света», — сказала пресс-консультант Министерства здравоохранения Елена Баялинова.

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