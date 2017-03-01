Он pаботал в секретариате президента Бакиева, когда СМИ в Кыргызстане подвергались серьезному давлению. После революции 2010 года он стал одним из менеджеров «Мегакома», когда оператор национализировался государством. В 2014 году он возглавил аэропорт, когда из Кыргызстана уходил американский Центр транзитных перевозок, а затем сменил аэропорт на общественный телеканал.

Руководитель общественного телеканала Илим Карыпбеков попал в ДТП на своей машине в южной части Бишкека в ночь на 1 марта. Он получил серьезные травмы и потерял много крови, но медикам удалось его реанимировать. К вечеру 1 марта он пришел в сознание после операции.

Илим Карыпбеков возглавил общественное телевидение два года назад — в марте 2015 года. До перехода на КТРК Карыпбеков руководил бишкекским аэропортом «Манас», но ушел ради работы в телерадиокорпорации.

«Согласен, там [аэропорт] тоже важный объект. Но так получилось, что здесь [в КТРК] я был председателем наблюдательного совета и видел: моя помощь здесь нужна больше», ― объяснял свой выбор Карыпбеков.

До утверждения Карыпбекова на посту руководителя, его кандидатуру должен был одобрить общественный наблюдательный совет КТРК.

На момент избрания директором КТРК в 2015 году Карыпбекову было 35 лет ― таким образом, он стал самым молодым руководителем в истории телеканала. До него этого каналом руководил Султан Жумагулов, бывший руководитель радио «Азаттык» в Кыргызстане.

«Прозрачность» КТРК

Одно из первых изменений, которое Карыпбеков привнес со своим приходом на канал ― это ремонт в здании телекорпорации. Он распорядился заменить бетонные перегородки между кабинетами на стеклянные.

«Первое, что меня поразило – это вход в КТРК, тут стояли какие-то будки, все было огорожено стенами, выглядело понуро, мрачно и убого, как будто заходишь не на телевидение, а в какое-то супербюрократическое учреждение советского периода», — говорил Карыпбеков.

При этом, сам он отмечал, что многие сотрудники возмущались тем, что Карыпбеков «разрушал то, чего сам не строил».

Карыпбеков стал активно продвигать велосипедную культуру среди своих подчиненных ― многих удивило, когда он стал приезжать на работу на велосипеде.

При нем на общественном телеканале впервые вышел выпуск ток-шоу, посвященный вопросу соблюдения прав ЛГБТ (лесбиянки, геи, бисексуалы, трансгендеры).

Тогда члены наблюдательного совета вынесли ему выговор, посчитав, что эта тема «неприемлема» для освещения на общественном канале.

Возмущение общественности в начале 2017 года вызвал еще один проект на канале — реалити-шоу «Келин», которое представляет собой конкурс за звание лучшей невестки, где девушки должны выполнять задания «свекрови», чтобы получить главный приз ― приданое в виде турпутевки и гарнитура.

Феминистки и несколько женщин-депутатов парламента потребовали от канала закрыть передачу, которая по их мнению пропагандирует насилие и стереотип о том, что главная цель невестки — угодить свекрови.

Карыпбеков продемонстрировал, что является открытым к критике и предложениям зрителей, и часто реагировал на отзывы со стороны общественности в социальных сетях.

За два года руководства Карыпбекова периодически критиковали оппозиционные политики, заявляя, что телеканал транслирует провластную точку зрения и ограничивает доступ «несогласных» к эфиру КТРК.

Особенно острой критика в адрес Карыпбекова и общественного канала была в преддверии конституционного референдума осенью 2016 года, а также после того, как власти обвинили лидера оппозиции Омурбека Текебаева и его однопартийцев Алмамбета Шыкмаматова и Аиду Салянову в том, что они могли получить выгоду от продажи сотового оператора «Мегаком» после революции 2010 года.

Похожие обвинения в адрес Карыпбекова прозвучали и после задержания Текебаева 26 февраля.

Тогда оппозиционеры обвинили руководство общественного телеканала в том, что им не выделяется эфирное время, и журналисты представляют только позицию власти.

Сам Карыпбеков сказал, что телеканал никогда не выполняет «указания сверху» и не может сдвинуть эфирную сетку из-за требований «Ата Мекена».

«Кризисный менеджер»

До начала работы в госпредприятиях, Карыпбеков работал медиапредставителем ― он защищал права журналистов в судебных тяжбах.

В феврале 2009 года Карыпбеков перешел работать сначала экспертом, а потом руководителем службы взаимодействия в секретариате администрации президента Курманбека Бакиева.

Этот орган отвечал за информационную политику властей и был упразднен временным правительством после свержения Бакиева в 2010 году.

Тот период в Кыргызстане характеризовался подавлением свободы слова, блокировками информационных изданий и атаками на журналистов.

После расформирования секретариата, Карыпбеков вошел в команду управленцев национализированного сотового оператора «Мегаком» ― он отвечал за юридические вопросы и национализацию компании.

После национализации «Мегакома», Карыпбеков перешел работать в аэропорт «Манас» ― тогда, когда из него уходил американский Центр транзитных перевозок.

Заняв пост исполнительного директора аэропорта в 2014 году, Карыпбеков впервые позволил журналистам посетить взлетную полосу и службы аэропорта.

Зал регистрации на внутренние рейсы при Карыпбекове расширился вдвое — с 600 квадратных метров до 1300. Сам он объяснял это тем, что аэропорту нужно увеличить пассажиропоток для повышения прибыли, потому что американская военная база была выведена из Кыргызстана и прекратила частичное финансирование аэропорта «Манас».

По теме: