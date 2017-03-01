Он pаботал в секретариате президента Бакиева, когда СМИ в Кыргызстане подвергались серьезному давлению. После революции 2010 года он стал одним из менеджеров «Мегакома», когда оператор национализировался государством. В 2014 году он возглавил аэропорт, когда из Кыргызстана уходил американский Центр транзитных перевозок, а затем сменил аэропорт на общественный телеканал.

Руководитель общественного телеканала Илим Карыпбеков попал в ДТП на своей машине в южной части Бишкека в ночь на 1 марта. Он получил серьезные травмы и потерял много крови, но медикам удалось его реанимировать. К вечеру 1 марта он пришел в сознание после операции.

Илим Карыпбеков возглавил общественное телевидение два года назад — в марте 2015 года. До перехода на КТРК Карыпбеков руководил бишкекским аэропортом «Манас», но ушел ради работы в телерадиокорпорации.

«Согласен, там [аэропорт] тоже важный объект. Но так получилось, что здесь [в КТРК] я был председателем наблюдательного совета и видел: моя помощь здесь нужна больше», ― объяснял свой выбор Карыпбеков.

До утверждения Карыпбекова на посту руководителя, его кандидатуру должен был одобрить общественный наблюдательный совет КТРК.

На момент избрания директором КТРК в 2015 году Карыпбекову было 35 лет ― таким образом, он стал самым молодым руководителем в истории телеканала. До него этого каналом руководил Султан Жумагулов, бывший руководитель радио «Азаттык» в Кыргызстане.

«Прозрачность» КТРК

Илим Карыпбеков возглавил общественное телевидение два года назад. Фото: фэйсбук Илима Карыпбекова

Одно из первых изменений, которое Карыпбеков привнес со своим приходом на канал ― это ремонт в здании телекорпорации. Он распорядился заменить бетонные перегородки между кабинетами на стеклянные.

«Первое, что меня поразило – это вход в КТРК, тут стояли какие-то будки, все было огорожено стенами, выглядело понуро, мрачно и убого, как будто заходишь не на телевидение, а в какое-то супербюрократическое учреждение советского периода», — говорил Карыпбеков.

При этом, сам он отмечал, что многие сотрудники возмущались тем, что Карыпбеков «разрушал то, чего сам не строил».

Карыпбеков стал активно продвигать велосипедную культуру среди своих подчиненных ― многих удивило, когда он стал приезжать на работу на велосипеде.

При нем на общественном телеканале впервые вышел выпуск ток-шоу, посвященный вопросу соблюдения прав ЛГБТ (лесбиянки, геи, бисексуалы, трансгендеры).

Тогда члены наблюдательного совета вынесли ему выговор, посчитав, что эта тема «неприемлема» для освещения на общественном канале.

На отборочный тур пришло 26 участниц.

Возмущение общественности в начале 2017 года вызвал еще один проект на канале — реалити-шоу «Келин», которое представляет собой конкурс за звание лучшей невестки, где девушки должны выполнять задания «свекрови», чтобы получить главный приз ― приданое в виде турпутевки и гарнитура.

Феминистки и несколько женщин-депутатов парламента потребовали от канала закрыть передачу, которая по их мнению пропагандирует насилие и стереотип о том, что главная цель невестки — угодить свекрови.

Карыпбеков продемонстрировал, что является открытым к критике и предложениям зрителей, и часто реагировал на отзывы со стороны общественности в социальных сетях.

За два года руководства Карыпбекова периодически критиковали оппозиционные политики. Фото: фэйсбук Илима Карыпбекова

За два года руководства Карыпбекова периодически критиковали оппозиционные политики, заявляя, что телеканал транслирует провластную точку зрения и ограничивает доступ «несогласных» к эфиру КТРК.

Особенно острой критика в адрес Карыпбекова и общественного канала была в преддверии конституционного референдума осенью 2016 года, а также после того, как власти обвинили лидера оппозиции Омурбека Текебаева и его однопартийцев Алмамбета Шыкмаматова и Аиду Салянову в том, что они могли получить выгоду от продажи сотового оператора «Мегаком» после революции 2010 года.

Похожие обвинения в адрес Карыпбекова прозвучали и после задержания Текебаева 26 февраля.

Тогда оппозиционеры обвинили руководство общественного телеканала в том, что им не выделяется эфирное время, и журналисты представляют только позицию власти.

Сам Карыпбеков сказал, что телеканал никогда не выполняет «указания сверху» и не может сдвинуть эфирную сетку из-за требований «Ата Мекена».

«Кризисный менеджер»

Раньше Илим Карыпбеков защищал права журналистов в судебных тяжбах.

До начала работы в госпредприятиях, Карыпбеков работал медиапредставителем ― он защищал права журналистов в судебных тяжбах.

В феврале 2009 года Карыпбеков перешел работать сначала экспертом, а потом руководителем службы взаимодействия в секретариате администрации президента Курманбека Бакиева.

Этот орган отвечал за информационную политику властей и был упразднен временным правительством после свержения Бакиева в 2010 году.

Тот период в Кыргызстане характеризовался подавлением свободы слова, блокировками информационных изданий и атаками на журналистов.

После расформирования секретариата, Карыпбеков вошел в команду управленцев национализированного сотового оператора «Мегаком» ― он отвечал за юридические вопросы и национализацию компании.

После национализации «Мегакома», Карыпбеков перешел работать в аэропорт «Манас» ― тогда, когда из него уходил американский Центр транзитных перевозок.

Заняв пост исполнительного директора аэропорта в 2014 году, Карыпбеков впервые позволил журналистам посетить взлетную полосу и службы аэропорта.

Зал регистрации на внутренние рейсы при Карыпбекове расширился вдвое — с 600 квадратных метров до 1300. Сам он объяснял это тем, что аэропорту нужно увеличить пассажиропоток для повышения прибыли, потому что американская военная база была выведена из Кыргызстана и прекратила частичное финансирование аэропорта «Манас».

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