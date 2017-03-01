Эльдияр Кененсаров, капитан команды «Азия Микс», стал членом жюри Премьер-лиги КВН. Теперь бывший участник Клуба веселых и находчивых окажется по «другую сторону» игры.

Кененсаров попробовал себя в качестве члена жюри 28 января в 1/8 финала Премьер-лиги.

«Большая и длинная история связывает меня с премьеркой (Премьер-лига КВН) — 2004, 2006 и 2007 год… А теперь я – по другую сторону», — рассказал о своих впечатлениях Кененсаров.

Теперь он будет судить команды юбилейного выпуска Премьер-лиги КВН.

Кроме Кененсарова в состав жюри вошли участники и капитаны других команд — Филипп Воронин, капитан команды «Детективное агентство “Лунный свет”» Герман Иванов, участник команды «Сборная города Мурманска» и Валерий Равдин, участник команды «Плохая компания».

В конце декабря 2016 года команда «Азия Микс» во главе с Кененсаровым стала первой центральноазиатской командой, которая победила в Высшей лиге Клуба веселых и находчивых.

«Азия Микс» получила от КВН денежное вознаграждение в размере 700 тысяч рублей в качестве приза. Кроме этого, правительство Кыргызстана выделило команде 300 тысяч сомов в качестве поощрения.

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