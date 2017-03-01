Глава КТРК попал в аварию в ночь на 1 марта. Он потерял много крови и после операции был погружен искусственную кому. Илим Карыпбеков пришел в себя и находится в реанимации.

Новость обновлена в 16:30.

Пресс-консультант Минздрава Елена Баялинова сказала, что глава КТРК Илим Карыпбеков пришел в себя после операции. Он ничего не помнит о ДТП, и, по ее словам, первым делом поинтересовался, не пострадал ли из-за аварии кто-нибудь еще.

Ранее Карыпбекову провели операцию на брюшной полости и погрузили в медикаментозный сон, подключив к аппарату искусственной вентиляции легких.

При аварии Карыпбеков потерял много крови и испытал геморрагический шок.

После катастрофы у него произошла остановка сердца, но врачи смогли его реанимировать.

«Он получил очень тяжелые травмы, по дороге в больницу была остановка сердца, бригада скорой медицинской помощи провела все необходимые реанимационные мероприятия. Они вернули его буквально с того света», — сказала пресс-консультант Министерства здравоохранения Елена Баялинова.

Сообщение об аварии поступило на станцию скорой помощи в 03:12.

Прибывшие на место медики зафиксировали, что машина Карыпбекова врезалась в столб.

Карета скорой помощи прибыла на место ДТП через 12 минут.

«В машине он был один. Управляя автомашиной «Рейндж-Ровер» по улице Аалы Токомбаева в восточном направлении напротив кафе «Сенатор» переехал бордюрное ограждение и врезался в столб», — сообщили в пресс-службе Управления патрульной милиции.

По данным Минздрава, на момент аварии Илим Карыпбеков был трезв.

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