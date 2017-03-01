В классах художественной академии в городе Баткен не хватает даже самой простой мебели: на 50 учеников – всего четыре парты. В классах стоит холод, а само здание школы вот-вот рухнет. Но креативности учеников эти условия не мешают

Оригинал материала опубликован на сайте «Настоящее время».

В Художественной академии-интернате для талантливых детей в Баткене парты по советской привычке аккуратно пронумерованы: каждая на счету. И это неудивительно: на 50 учеников – в школе есть всего четыре учебных стола.

«На спецзанятия парты несут специально. Как только они заканчиваются, их снова приносят в классы для предметных занятий», – рассказывает преподаватель художественного интерната Бактыгуль Кадырова.

«Мебель очень старая, даже стулья: у одних сломаны ножки, у других ножек вообще нет», – рассказывает Бактыгуль Кадырова.

Будущие художники над ситуацией подшучивают. Говорят, переноска парт – это единственный способ согреться. Все остальное время на занятия воспитанники интерната ходят в верхней одежде.

«Отопление не очень хорошо работает. Качество образования меня устраивает, но условия совершенно невыносимые, – жалуется Бексултан Жалал уулу, воспитанница художественного интерната. – С тех пор, как я поступил сюда, – вечные проблемы со столами. Их постоянно нужно перетаскивать. Этим мы и заняты во время обеда».

Творить прекрасное подросткам мешает не только холод. В общежитии, которое расположено в соседнем корпусе, ученики просто не помещаются. Не спасают даже двуэтажные кровати.

«У нас очень тесно. Живем все 15 девочек в одной комнате, – показывает воспитанница художественного интерната Айзада Кабылова. – Передвигаться по комнате проблематично. Мы все время сталкиваемся друг с другом».

Айзада, как и остальные воспитанники интерната, скоро продолжит обучение в Бишкеке, в Национальной художественной академии. Там, обещают преподаватели, условия будут не такими скромными.

Директор художественного интерната не раз говорил властям, что школа нуждается в ремонте и новой мебели. В общей сложности, по подсчетам школьной администрации, чтобы привести классы в порядок необходимо лишь около тысячи долларов.

Но пока на нужды школы областные власти смогли выделить всего четыре тысячи сомов – денег на творчество детей в Кыргызстане просто нет.

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