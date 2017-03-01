Европейский союз будет следить за делом задержанного лидера оппозиции Омурбека Текебаева. Он арестован на два месяца на время проведения следствия по делу о «Мошенничестве» и «Коррупции» при продаже компании «Мегаком» в 2010 году. Сам депутат и его сторонники считают это «политическим давлением».

Пресс-секретарь Верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Мая Косьянчич в интервью радио «Азаттык» сказала, что Европейский союз внимательно следит за развитием ситуации по делу задержанного депутата от «Ата Мекен» Омурбека Текебаева.

Она заявила, что Евросоюз ожидает от нынешних властей Кыргызстана соблюдения процедур расследования и суда по международным стандартам.

«Президент Алмазбек Атамбаев во время недавнего визита в Брюссель убедил лидеров ЕС, что Кыргызстан уважает высокие стандарты демократии и приложит все усилия для проведения открытых и честных президентских выборов. Для нас очень важно наблюдать за происходящими в республике процессами», — сказала она.

По ее словам, несоблюдение процедур может быть свидетельством того, что дело было сфабриковано из-за политического давления на всю оппозицию.

«Если в вопросе задержания депутата Текебаева имеется политическая подоплека, это может создать угрозу развитию демократии в стране», — сказала она.

Парламентская ассамблея ОБСЕ также заявила, что будет следить за делом Текебаева.

Текебаев был задержан в аэропорту «Манас» в ночь на 26 февраля. Его обвинили в «Коррупции» и «Мошенничестве» с продажей компании «Мегаком». Российский бизнесмен Леонид Маевский дал показания против депутата, который в 2010 году был членом Временного правительства.

По словам Маевского, за один миллион долларов Текебаев обещал ему свое покровительство и помощь при покупке всех акций компании сотового оператора «Мегаком».

Сам депутат это отрицает, его сторонники называют обвинения «политическим давлением» на оппозицию.

Однако, президент Алмазбек Атамбаев на пресс-конференции с российским президентом Владимиром Путиным заявил, что никакой политики в деле Текебаева нет.

Противостояние между Текебаевым и Атамбаевым началось, когда лидер «Ата Мекена» и часть членов бывшего Временного правительства не согласились с президентом по конституционным поправкам.

Тем не менее, поправки были приняты на референдуме 11 декабря 2016 года.

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