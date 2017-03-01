Футбольный клуб «Дордой» сыграл вничью с таджикским «Хосилотом» в ответном матче второго отборочного раунда и вышел в групповой этап по сумме двух встреч (2:1).

Ответный матч второго отборочного раунда Кубка АФК между «Дордоем» и «Хосилотом» закончился ничьей – 1:1.

Столичный клуб сумел забить быстрый гол и выйти вперед в самом начале первого тайма. На 7-й минуте встречи с углового в штрафную площадь соперника навесил полузащитник «Дордоя» Анатолий Власичев, а Ислам Шамшиев ловко переправил мяч в правый угол ворот – 1:0.

Гол придал и без того активному «Дордою» уверенности и команда снова понеслась атаковать ворота «Хосилота». Особенно активными были главные действующие лица первого матча – Алишер Азизов и Авазбек Откеев.

Однако старания кыргызстанцев ко второму голу не привели и команды ушли на перерыв со счетом 1:0 в пользу «Дордоя».

В начале второго тайма таджикские футболисты, понимая, что забить им просто необходимо, побежали отыгрываться. На 47-й минуте им почти удалось сравнять счет, но Валерий Кашуба спас команду, не дав таджикам забить.

Остаток тайма «Хосилот» провел в попытках отыграться. Снова и снова футболисты клуба из Таджикистана покушались на ворота столичного клуба. Но забить им удалось лишь в добавленное время.

На 92-й минуте матча Хасан Мухаммаджони в прыжке забросил мяч в ворота кыргызстанцев, Кашуба на этот раз ничем помочь не смог – 1:1.

Для того, чтобы забить снова «Хосилоту» просто не хватило времени. Ответный матч второго отборочного раунда Кубка АФК между бишкекским «Дордоем» и пархарским «Хосилотом» закончился ничьей – 1:1.

«Хосилот» 1 – 1 «Дордой»

7’ Ислам Шамшиев («Дордой»)

92’ Хасан Мухаммаджони («Хосилот»)

По сумме двух матчей (2:1) победу одержал «Дордой» и добыл путевку в групповой этап Кубка АФК – второго по престижности азиатского клубного турнира.

В группе D, столичный клуб уже ждут чемпионы трех стран – «Истиклол» (Таджикистан), «Алтын Асыр» (Туркменистан) и победитель прошлогоднего розыгрыша чемпионата Кыргызстана – ошский «Алай».

В официальную часть этого турнира «Дордою» удалось попасть через квалификационную стадию летом прошлого года.

Игры группового этапа стартуют уже в середине марта.

Свой первый матч «Дордой» сыграет 14-го марта в Душанбе против «Истиклола». Параллельно, в этот же день, ошский «Алай» на домашнем поле примет туркменский «Алтын Асыр».

Фото: ФК «Дордой»



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