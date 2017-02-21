Футбольный клуб «Дордой» выиграл первый матч второго отборочного раунда против «Хосилота» из Таджикистана и стал на шаг ближе к групповому этапу Кубка АФК.

Матч между бишкекским «Дордоем» и вице-чемпионом Таджикистана «Хосилотом» завершился со счетом 1:0 в пользу команды из Кыргызстана.

Первую половину встречи «Дордой» провел вполне убедительно – пытался забить и создал несколько голевых моментов. Постоянный прессинг у ворот соперника привел к нескольким угловым, но успехом они не увенчались.

В концовке тайма «Хосилот» остался в меньшинстве. За грубую игру получил вторую желтую карточку и ушел с поля защитник Содик Мусо. До последних минут первой половины встречи «Дордой» не оставлял попыток забить, но футболисты таджикского клуба активно оборонялись и счет на табло до конца первого тайма оставался нулевым.

После перерыва «Дордой» вышел с явным желанием открыть счет в матче и в самом начале первого тайма побежал к воротам соперника. Первая же атака привела к взятию ворот соперника. На 47-й минуте встречи забил гол нападающий столичного клуба – Алишер Азизов.

Очень активно действующий в первом тайме на флангах полузащитник Авазбек Откеев прострелил низом в штрафную соперника, где мяч в сетку перевел Азизов – 1:0.

«Хосилот», оставшийся в меньшинстве в конце первого тайма, до конца матча усиленно оборонялся, пытаясь сохранить преимущество «Дордоя» минимальным. И ему это удалось. Атаки столичного клуба были успешно отбиты таджикскими футболистами. Счет на табло остался прежним – 1:0 в пользу хозяев поля.

«Дордой» 1 – 0 «Хосилот»

47’ Алишер Азизов («Дордой»)

Во второй отборочный раунд «Дордой» вышел благодаря победе над туркменским «Балканом» по сумме двух матчей – (3:2). А «Хосилот» добыл себе путевку в следующий этап кубка, одолев «Шахин Асмаи» из Афганистана.

Поединок прошел на стадионе имени Суюмбаева в городе Ош, судила матч бригада арбитров из Китая под руководством Ванг Ди.

Ответная встреча между «Дордоем» и «Хосилотом» пройдет 28-го февраля в Душанбе. Победителя пары ждет группа D, в которой уже собрались чемпионы трех стран – «Истиклол» (Таджикистан), «Алтын Асыр» (Туркменистан) и победитель прошлогоднего розыгрыша чемпионата Кыргызстана – ошский «Алай».

Кубок АФК – второй по престижности клубный азиатский турнир, своеобразный аналог Лиги Европы.

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