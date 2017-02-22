Очередную голевую феерию выдали две пары ⅛ финала Лиги чемпионов. «Манчестер Сити» обыграл «Монако» со счетом 5:3, а «Байер» пропустил четыре гола в домашнем поединке против «Атлетико». Подробнее о матчах – читайте в нашем обзоре.

Первый круг ⅛ финала Лиги чемпионов выдался на редкость богатым на голы. Очередная пара команд ⅛ выдала удивительно зрелищные матчи.

«Манчестер Сити» 5 – 3 «Монако»

Рахим Стерлинг 26’

Радамель Фалькао 32’

Серхио Агуэро 58’

Кляйн Мбаппе 40’

Серхио Агуэро 71’

Радамель Фалькао 61’

Джон Стоунз 77’

Лерой Сане 82’

Прозвучал стартовый свисток и «Монако» разводит мяч с центра поля, но «Сити» сразу начинает прессинговать и отбирает мяч.

На 26-й минуте хозяева вышли вперед, во многом благодаря индивидуальному мастерству Сане, который сначала накрутил нескольких защитников, затем обыграл Сильву и выдал идеальный прострел на Рахима Стерлинга. Который без труда отправил мяч в пустые ворота.

Ответного гола не пришлось долго ждать. На 32-й минуте форвард гостей Радамель Фалькао отправил мяч в сетку ворот Кабальеро. Фабиньо навесил с фланга в штрафную зону, где Фалькао в падении головой забил красивый гол.

На 40-й минуте 18-летний нападающий «Монако» Кляйн Мбаппе забил гол после выхода один на один. Спустя некоторое время прозвучал свисток, футболисты отправились в подтрибунное помещение – 1:2.

В начале второго тайма футболисты «Манчестер Сити» сфолили на Фалькао. Судья назначил одиннадцатиметровый удар, но Фалькао не смог его реализовать. Вратарь горожан в прыжке уверенно зафиксировал мяч.

На 58-й минуте Серхио Агуэро сравнял счет мощным ударом в сторону ворот. Стерлинг отлично разогнал контратаку, бросил передачу в прорыв Агуэро, который, особо не раздумывая, ударил низом в ближний угол – 2:2

Футболисты «Монако» не были намерены отступать, и сразу же забили ответный гол. Потрясающий гол забил Фалькао, который незадолго до этого не реализовал пенальти.

После длинного паса из глубины, колумбиец разбирается один на один со защитником хозяев Стоунзом и великолепным «парашютом» посылает мяч над Кабальеро – 2:3.

На 71-й минуте ударом с лету забил Серхио Агуэро, тем самым сравнивая счет в матче. Давид Сильва навесил с углового, где Агуэро перенаправил мяч в сетку ворот – 3:3.

На 77-й минуте благодаря голу защитника «Манчестер Сити» Джона Стоунза хозяева вышли вперед. Де Брюйне навесил с углового, где Стоунз был тут как тут – 4:3.

Восьмой гол в матче забил игрок «Сити» Лерой Сане. На 82-й минуте «горожане» реализовали блестящую атаку, которая привела к забитому голу. 5:3.

«Монако» тут же побежал отыгрываться, и у Радамеля Фалькао была возможность оформить хет-трик. Но он не смог обыграть вратаря хозяев Вилфредо Кабальеро.

Оставшееся время команды провели не особо результативно, и судья дал свисток о завершении матча. Итоговый счет 5:3 в пользу «Манчестер Сити».

До этого матча «Манчестер Сити» и «Монако» никогда не играли против друг друга.

Для «Манчестер Сити» эта встреча – возможность пробиться в четвертьфинал Лиги чемпионов во второй раз в истории. В прошлом сезоне команде удалось даже дойти до полуфинала.

Интересно, что Хосеп Гвардиола, нынешний тренер «горожан», выиграл все семь противостояний на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов будучи на посту тренера «Барселоны» и «Баварии».

А «Монако» проходил английские клубы в плей-офф Лиги чемпионов в каждом из трех предыдущих случаев: «Манчестер Юнайтед» в сезоне 1997/98, «Челси» в сезоне 2003/04 и «Арсенал» в сезоне 2014/15.

Ответный матч нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов между «Сити» и «Монако» состоится 15 марта в Монако на стадионе «Луи II».

«Байер» 2 – 4 «Атлетико»

Сауль Ньигес 17’

Антуан Гризманн 25’

Карим Беллараби 48’

Кевин Гамейро (пенальти) 59’

Стефан Савич (автогол) 68’

Фернандо Торрес 86’

Со стартовым свистком, не теряя времени зря, «Атлетико» понесся в атаку. Доминируя в первые минуты матча, к середине тайма, команда из Мадрида стала немного терять свое преимущество. Хозяева матча не желали сидеть сложа руки и проводили одну атаку за другой.

Однако на 17-й минуте удача все же улыбнулась испанцам. Эффектным ударом в дальнюю девятку с правого края счет в матче открыл Сауль Ньигес – 0:1.

Тут же побежавший в атаку «Байер», в попытке отыграться потерял бдительность. «Атлетико» развил молниеносную атаку, которая завершилась красивым голом под перекладину в исполнении Антуана Гризманна – 0:2.

До конца тайма, хозяева, которым срочно нужно было отыгрываться, выглядели убедительнее, больше владели мячом и чаще бывали в штрафной площади соперника.

Однако повлиять на счет в матче футболистам леверкузенского клуба не удалось. На перерыв хозяева поля ушли с отставанием в два мяча – 0:2.

После перерыва, понимая острую необходимость забить, «Байер» не стал терять времени зря. Уже на третьей минуте второй половины матча, разыграв грамотную комбинацию вблизи штрафной соперника, футболисты клуба из Леверкузена общими усилиями сотворили гол – 1:2.

«Атлетико» рвался к воротам хозяев поля в попытке снова забить. Защитник «Байера» Александар Драгович, из-за ошибок которого случились два гола в первом тайме, снова допустил оплошность.

Хватая за футболку нападающего клуба из Мадрида – Кевина Гамейро, австриец повалил его на газон в пределах штрафной площади, за что получил желтую карточку и пенальти в ворота своего клуба. Гамейро был точен – 1:3.

Три пропущенных гола, как ни странно, не сбили настрой немецкого клуба. Футболисты «Байера» продолжали активно прессинговать. И на 68-й минуте этот прессинг привел к голу. К автоголу защитника «Атлетико» – Стефана Савича.

В попытке прервать передачу футболистов «Байера» в свою штрафную площадь, Савич перенаправил мяч прямо в собственные ворота – 2:3.

Последние 15 минут основного времени матча, «Байер» активно атаковал ворота соперника, создавая очень опасные моменты в штрафной площади мадридцев.

Но «Атлетико» провел молниеносную контратаку и на 86-й минуте, вышедший на замену Фернандо Торрес, забил четвертый для «Атлетико» гол. Навес с правого фланга Шиме Врсалько и Торрес переправил мяч головой в сетку ворот соперника – 2:4.

Мадридский «Атлетико» забивает четыре гола в гостях и добыв важную победу, подходит к домашнему матчу с явным преимуществом.

Статистика встреч двух команд до этого матча поразительно равная. Три из пяти предыдущих матчей «Байер» и «Атлетико» отыграли вничью и по одной победе было в копилках каждой из команд. Такое же равенство и в забитых мячах – 3:3.

В последний раз два этих клуба встречались в розыгрыше Лиги чемпионов сезона 2014/15. Тогда «Атлетико» вырвал у немцев победу с большим трудом – после серии пенальти.

Интересно, что «Байер» еще ни разу не смог пройти в главном европейском турнире дальше стадии ⅛ финала. Удастся ли клубу из Леверкузена совершить чудо в Мадриде узнаем 16-го марта в ответной встрече на «Винсенте Кальдерон».



Соавтор: Айдар Айбеков

Фото: UEFA

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