Главный европейский футбольный турнир стартовал с разгрома «Барселоны» на «Парк де Пренс» и победы «Бенфики» над «Боруссией» с минимальным счетом. Подробнее о первых матчах ⅛ финала Лиги чемпионов – в нашем обзоре.

После долгого перерыва, Лига чемпионов вернулась и раунд плей-офф начался с весьма неожиданного разгрома «Пари Сен-Жерменом» «Барселоны» и довольно скучной победы «Бенфики» в Лиссабоне.

«ПСЖ» 4 – 0 «Барселона»

18’, 55’ Анхель Ди Мария

40’ Юлиан Дракслер

72’ Эдинсон Кавани

С первых минут матча, «ПСЖ» твердо решил не терять времени зря и на всех парах понесся атаковать ворота «Барселоны». Каталонцы успешно отбивались, вратарь – тер Штеген был надежен. Старания Кавани и Дракслера ни к чему не приводили.

В середине первого тайма, настойчивые парижане все же вынудили «Барсу» совершить грубость при защите собственных ворот. Судья назначил штрафной удар и Ди Мария не промахнулся. Роскошный гол аргентинца с 21 метра позволил «ПСЖ» выйти вперед – 1:0.

«Барселона» тут же побежала отыгрываться, но футболисты «ПСЖ» своего преимущества упускать явно не собирались и спустя две безрезультатные атаки каталонцев, под предводительством все того же Кавани, бросились это преимущество удваивать.

Остаток тайма оба клуба провели в постоянных атаках. Игра была насыщенной, полной опасных моментов. И удача снова улыбнулась «ПСЖ». На 40-й минуте, Марко Вератти отдал проникающий пас в штрафную площадь и новичок клуба из Парижа – Юлиан Дракслер, незамеченный защитниками «Барселоны», поразил ворота каталонского клуба – 2:0.

Ко второму тайму «ПСЖ» был явно воодушевлен, полон сил и уверенности. Не давая защитникам «Барселоны» отдохнуть, Кавани, Дракслер и Ди Мария постоянно покушались на ворота тер Штегена.

На 55-й минуте Анхель Ди Мария оформил дубль. После невероятной контратаки «ПСЖ», в нескольких метрах от штрафной площади мяч достался аргентинцу и он был точен, вратарь каталонского клуба своей команде ничем помочь так и не смог.

«Барселона» не хотела сдаваться, снова и снова пытаясь атаковать ворота парижан. Но ничего из этого не выходило. Защитники «ПСЖ» действовали надежно и слаженно.

На 72-й минуте, старания Эдинсона Кавани были вознаграждены, уругваец все-таки забил гол и довел счет в матче до неприлично разгромного – 4:0. Шансы «Барселоны» на выход в 1/4 финала турнира становятся весьма расплывчатыми.

Для выхода в 1/4 финала «Барселоне» необходимо выиграть на Камп Ноу с разницей как минимум в пять мячей.

Нападающий каталонского клуба – Неймар, до последней минуты не оставлял попыток забить и отыграть хотя бы один мяч, но у него ничего не вышло. Счет на табло остался прежним – 4:0.

Дни рождения двух именинников – Анхеля Ди Марии и Эдинсона Кавани – удались на славу.

В Париже все сегодня дышало футболом, повсюду в городе были напоминания о предстоящем грандиозном матче. Сложно переоценить всю важность этой встречи. У парижан и каталонцев богатая история противостояния.

Возможно счет говорит об обратном, но если верить статистике, у «Барселоны» сегодня выиграть шансов было немного больше, а букмекеры вообще целиком и полностью были на стороне испанского клуба.

В девяти последних встречах «ПСЖ» и «Барселоны» – четыре раза победу добывал испанский гранд, дважды выигрывали французы и трижды клубы сыграли вничью. Общий счет – 16:11 в пользу «Барселоны».

Стоит еще отметить тот факт, что главный тренер «ПСЖ» очень тяжело играет против сине-гранатовых. В 23 встречах против «Барселоны», до этого матча, Унаи Эмери победил лишь раз, проиграв 16 встреч.

Ни один из девяти предыдущих матчей против «Барсы», «ПСЖ» не смог отыграть «на ноль». Парижане непременно пропускали в каждом матче.

Для того, чтобы сохранить шансы на выход в ¼ финала, «Барселоне» предстоит совершить невозможное – забить на «Камп Ноу» как минимум четыре гола.

Ответный матч состоится 9 марта в Барселоне.

«Бенфика» 1 – 0 «Боруссия Дортмунд»

48’ Костас Митроглу

С первых минут матча команды обменялись не очень удачными атаками. На 10 минуте нападающий «Боруссии» Усман Дембеле отдает пас на ход габонскому фоварду Пьеру-Эмерику Обамеянгу, но тот не смог обыграть вратаря и пробил чуть выше перекладины.

Этот инцидент повлек за собой травму. После столкновения с нападающим «Боруссии», вратарь «Бенфики» Эдерсон Мораес рассек себе губу. Ему наложили короткий бинт, но голкипер обошелся малой кровью и вскоре игра продолжилась без замен.

На 23-й минуте, после ошибки защитников «Бенфики», «Боруссия» вновь попыталась создать голевой момент – Марко Ройс отдал обостряющий пас в штрафную. Атака закончилась ударом в створ ворот, но Эдерсон был надежен.

К концу первого тайма судья добавил три минуты. И в добавочное время «Боруссия» заработала угловой, после которого «Бенфика» молниеносно разогнала атаку, но она также не увенчалась успехом.

По итогам первого тайма, чуть сильнее выглядела «Боруссия», не раз пытавшаяся открыть счет в матче. Шансы забить были у Обамеянга и Дембеле, но благодаря уверенной игре защитников и вратаря «Бенфики», ничего из этого так и не вышло.

В начале первого тайма, на 48-й минуте, нападающий «Бенфики» Костас Митроглу все же открывает счет в матче голом в пустые ворота. Пицци подал угловой, Луизао головой переправил мяч на линию вратарской, где передачу уже замкнул грек – 1:0.

После пропущенного гола, «Боруссия» бросилась отыгрываться. Немцы штурмовали ворота хозяев снова и снова, но безрезультатно. На 57-й минуте полузащитник «Бенфики» Любомир Фейса заработал пенальти в свои ворота, мяч попал ему в руку. К точке подошел Обамеянг, но пробил по центру – мяч прилетел прямо в руки Эдерсену.

Спустя несколько минут после нереализованного пенальти, Обамеянга заменили. Вместо него вышел Андре Шюррле.

В концовке матча «Бенфику» несколько раз спасал вратарь. В добавленное время «шмели» не оставляли попыток забить гол и свести счет вничью, но ничего у них так и не вышло. Счет остался прежним – 1:0 в пользу «Бенфики».

До этого матча, лиссабонский и дортмундский клубы играли между собой лишь два раза. В первом матче со счетом 7:0 победила «Боруссия», а во втором матче счет был 2:1 в пользу «Бенфики».

В групповой стадии дортмундская команда установила новый рекорд ЛЧ, сумев забить 21 гол в шести матчах. Это помогло ей занять первое место в группе, оставив позади мадридский «Реал».

«Бенфика», попавшая в группу B, заняла там лишь второе место, пропустив вперед «Наполи». По итогам шести матчей команда набрала всего лишь 8 очков. И это худший показатель из всех команд-участниц стадии плей-офф.

А вот во внутренних чемпионатах дела обстоят совсем иначе. Португальскую Примейру возглавляет «Бенфика», а «шмели» в чемпионате Германии идут лишь четвертыми, отставая от первого места на 15 очков.

После встречи нападающий «Боруссии» Андре Шюррле поделился своими впечатлениями о матче. Он очень надеется, что в ответном матче в Дортмунде команда сделает все возможное чтобы пройти в плей-офф.

Ответный матч пройдет на стадионе «Боруссии» в 8 марта 2017 года.

Сегодня ночью свои первые матчи в ⅛ также сыграют две пары: «Реал Мадрид» – «Наполи» и «Бавария» – «Арсенал».

Соавтор: Айдар Айбеков

Фото: Uefa, The Sun

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