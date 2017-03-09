Проигравшая (4:0) «ПСЖ» в первом матче ⅛ финала каталонская «Барселона» забила шесть мячей и сенсационно вырвала путевку в четвертьфинал Лиги чемпионов, а дортмундская «Боруссия» без проблем разобралась с «Бенфикой» на своем поле. Подробнее об этих матчах – читайте в нашем обзоре.

«Барселона» 6 – 1 «ПСЖ»

3’ Луис Суарес

40’ Левен Кюрзава (автогол)

50’ Лионель Месси (пенальти)

62’ Эдисон Кавани

88’ Неймар

90+1’ Неймар (пенальти)

90+5’ Серхио Роберто

С первых минут матча, футболисты «Барселоны» плотно засели в штрафной площади соперника. Понимая, что необходимо забить как минимум четыре гола, для того чтобы сохранить шансы на выход в ¼ финала, блауграна начала активный прессинг.

Старания футболистов каталонского клуба привели к голу уже на третьей минуте матча. После нескольких неудачных попыток, вколотить мяч в ворота «ПСЖ» получилось у Луиса Суареса. Ни защитники, ни вратарь команде помочь не смогли – 1:0.

У «ПСЖ» был шанс сравнять счет на 11-й минуте. Французы сумели перевести игру на половину поля «Барселоны» и активно старались забить гол в ворота хозяев.

В одном из моментов, Хавьер Маскерано, пытаясь защитить ворота команды, помог себе рукой. Однако судья посчитал, что нарушения не было и пенальти не назначил.

Обе команды играли очень активно, не желая отсиживаться в обороне. На 15-й минуте матча, Лионеля Месси сбили с ног вблизи ворот «ПСЖ». Судья показал желтую карточку Юлиану Дракслеру и назначил опасный штрафной. К точке подошел пострадавший Месси, но забить у него не получилось, мяч пролетел выше ворот.

В середине первого тайма шансы забить также были у Иньесты и Неймара, но мяч упрямо не хотел лететь в ворота «ПСЖ».

Но «Барселона» сдаваться не хотела и снова и снова пыталась создать опасный момент у ворот соперника. «ПСЖ» хорошо оборонялся, пытаясь сохранить преимущество, которым все еще владел по сумме двух матчей.

Но на 40-й минуте, футболисты «Барселоны», в очередной раз засевшие в штрафной соперника, все же заставили «ПСЖ» совершить ошибку в обороне. Защитник Левен Кюрзава забил гол в собственные ворота и на перерыв команды ушли со счетом 2:0 в пользу каталонского клуба.

После перерыва, футболисты «ПСЖ» вышли настроенными решительно и не тратя времени зря понеслись в атаку. На что «Барселона» ответила молниеносной контратакой. И уже на 49-й минуте матча, пытаясь остановить Неймара, защитник «ПСЖ» сыграл грубо в своей штрафной площади.

Судья назначил пенальти в ворота гостей. К точке подошел Лионель Месси и безо всяких проблем отправил мяч в сетку ворот соперника – 3:0.

Через две минуты шанс забить был у «ПСЖ». Проведя быструю контратаку, парижане были в шаге от того, чтобы забить такой нужный гол на поле гостей, но Эдисон Кавани попал в штангу.

Но на одном моменте футболисты «ПСЖ» не остановились. Парижанам необходимо было отыграть хотя бы один мяч, чтобы вернуть уверенность в своих силах и увеличить шансы на выход в ¼ финала.

И на 62-й минуте им это удалось. Невероятным ударом с лета, Эдисон Кавани забил гол в ворота «Барселоны», не оставив Теру Штегену шансов спасти команду – 3:1.

Минуту спустя, все тот же Кавани был в шаге от того, чтобы оформить дубль в этом матче. Уругваец вышел один на один с вратарем «Барселоны», но мяч пролетел мимо ворот.

В концовке матча, «Барселона» основательно засела на половине поля «ПСЖ» и пыталась отыграть хотя бы один гол. Но парижане очень активно оборонялись, пытаясь сохранить преимущество и не давая футболистам каталонского клуба близко приближаться к своим воротам.

На 85-й минуте «ПСЖ» организовал контратаку, которая почти привела ко второму голу. Но Анхель Ди Мария промахнулся.

Ответа от «Барселоны» долго ждать не пришлось. На 88-й минуте матча, четвертый гол «блауграны» забил Неймар – 4:1.

Минуту спустя, Луис Суарес организовал и пятый гол для своей команды. Уругваец упал в штрафной соперника и судья назначил пенальти в ворота «ПСЖ», который реализовал Неймар – 5:1.

Судья добавил к основному времени матча 5 минут. За которые футболисты «Барселоны» успели забросить мяч в ворота «ПСЖ» и сенсационно вырвать себе путевку в четвертьфинал главного европейского турнира – 6:1.

«Барселона» первой в истории сумела отыграться после четырех пропущенных голов в первом матче ⅛ финала и проскочить в четвертьфинал.

«Боруссия» Дортмунд 4 – 0 «Бенфика»

4’ Пьер-Эмерик Обамеянг

59’ Кристиан Пулишич

61’ Пьер-Эмерик Обамеянг

85’ Пьер-Эмерик Обамеянг

На стадионе «Сигнал Идуна Парк» «Боруссия» приняла «Бенфику». Немецкие фанаты встретили гостевую команду традиционным «перфомансом».

Со стартовым свистком португальцы сразу же побежали в атаку, но хозяева поля, перехватив инициативу, немедленно организовали прессинг. И на 4-й минуте, воспользовавшись угловым ударом, дортмундцы сумели открыть счет. Момент реализовал габонский футболист Пьер-Эмерик Обамеянг.

«Боруссия» усердно пыталась забить, но все попытки взятия ворот заканчивались либо «офсайдом» либо неточным ударом.

После розыгрыша стандарта у ворот «Бенфики», шанс забить был у Луизау. Однако голкипер дортмундцев Роман Бюрки, выбрав правильную позицию, зафиксировал мяч.

На 38-й минуте нападающий «Боруссии» Усман Дембеле получил желтую карточку за слишком эмоциональную реакцию на решения арбитра.

В концовке тайма «Бенфика» стала чуть смелее и сумела провести ряд атак, которые приводили к угловым и штрафным ударам. На 46-й минуте судья отправил команды на перерыв со счетом 1:0 в пользу «Боруссии».

В начале второго тайма команды обменялись безуспешными атаками. Но все же удача улыбнулась немцам и на 59-й минуте после паса Лукаша Пищека, Кристиан Пулишич элегантно перебросил мяч над вратарем – 2:0.

Спустя две минуты, «Боруссия» забила третий гол в матче. Марсель Шмельцер отдал голевую передачу на Пьера-Эмерика Обамеянга, который оформил дубль – 3:0.

Тренер «Бенфики» Руй Витория использовал все замены, тем самым на поле находилось четыре номинальных нападающих. Но это никак не помогло атаке.

Хет-трик оформил в этой встрече Обамеянг. На 85-й минуте защитник «пчел» Эрик Дурм отдал пас в штрафную зону, где габонец замкнул передачу.

«Бенфика» потеряла всякую надежду на выход в следующую стадию. Португальцы пытались забить гол престижа, однако ничего из этого не вышло, «Боруссия» все контролировала до последних минут встречи.

Прозвучал финальный свисток. Дортмундская «Боруссия» без труда вышла в следующий раунд Лиги чемпионов, обыграв «Бенфику» с разницей в четыре мяча.

Жеребьевка пар ¼ финала состоится 17 марта в швейцарском городе Ньон.



Фото: UEFA

Соавтор: Айдар Айбеков

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