В Международный день женской солидарности активисты и активистки прошлись мирным маршем по центральным улицам Бишкека и Оша. Они хотели привлечь внимание в гендерному неравенству и дискриминации в отношении женщин.

Марш в Бишкеке

По словам организаторов, цель акции — привлечь внимание общественности и властей к проблемам насилия и дискриминации в отношении женщин.

«Каждая третья женщина подвергается насилию, 83% женщин, согласно внутренним исследованиям, подвергаются различным видам насилия ежедневно», — сказала активистка Рейна Артурова.

Она добавила, что существует ряд других проблем, с которыми сталкиваются женщины каждый день.

«Кроме дискриминации и насилия, есть абсолютно несправедливый доступ к правосудию для женщин […]. Также есть вопросы непредставленности женщин в образовательной системе, в городской инфраструктуре. Женщины с инвалидностью не могут свободно передвигаться по городу», — сказала она.

Марш прошел под звуки самодельных ударных инструментов и речевки, с призывами к равенству и свободе выбора. В акции приняли участие около 80 человек.

«Я пришел, потому что я хочу, чтобы женщины могли иметь такие же права, как и мужчины. Я беспокоюсь за сестру, я беспокоюсь за племянницу, за маму, я беспокоюсь за других женщин, которые подвергаются каждый день насилию, не имеют доступ к образованию, вынуждены рано выходить замуж», — сказал активист Тынчтыкбек Бакытов.

Маршрут акции проходил мимо двух памятников — первой женщине-политическому лидеру Курманжан Датке и боровшейся за права женщин в Советском Союзе Уркуе Салиевой. По словам организаторов, эти женщины служат примером для современных людей.

На протяжении всего марша на разных участках маршрута к акции присоединялись участники и прохожие. Также за маршем наблюдали милиционеры, которые снимали активистов на мобильный телефон.

«Нас попросили оставить место на тротуаре для других пешеходов, мы так и сделали. В целом, милиция не была агрессивной. Я не скажу, конечно, что они присоединились к нашему маршу, но, по крайней мере, они отнеслись с пониманием к нашей акции», — сообщила активистка Артурова.

Еще один человек спортивного телосложения в гражданской одежде, кепке и темных очках снимал марш на камеру и постоянно интересовался у журналистов фамилиями и именами участников и выступающих.

Марш в Оше

В Оше акция в поддержку прав женщин — «Больше, чем просто женщина» — прошла впервые. Она собрала около 40 активистов и активисток. Маршрут акции проходил от Фрунзенского района до областной библиотеки имени Токтогула Сатылганова.

Мэрия города обеспечила марширующих каретой скорой помощи и шестью патрульными машинами, которые освобождали проезжую часть от автомобилей для обеспечения безопасности участниц и участников шествия.

Кроме шествия, организаторы провели выставку социальных комиксов и трафаретов, подготовленных начинающими художниками Оша. Авторы раскрывали в своих работах проблемы социальной дискриминации и гендерного неравенства в отношении женщин.

«На выставке мне понравился комикс, который демонстрирует социальные стереотипы по отношению к девушкам, стереотипы, которые описывают образ «правильной» и «неправильной» девушки в современном обществе», — сказала участница марша Каныкей Мамадалиева

По словам организаторов, в Оше и Бишкеке такие акции они планируют проводить ежегодно не только на 8 марта, но и в другие дни.

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Соавтор: Айнагуль Аматбекова.

Фото марша в Бишкеке: Даниль Усманов.

Фото марша в Оше: Адина Мамадалиева.