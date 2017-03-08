«Однажды меня украли…» — пять историй о кыргызских девушках, которые рассказывают, как их похитили для вступления в брак, и чем это в итоге закончилось. В этом выпуске — история 29-летней Назик.

Автор проекта и художник: Татьяна Зеленская. Монтаж и анимация: Егор Танков. Повествование ниже ведется от лица автора.

История Назик основана на рассказе моей знакомой, которая боится называть своё настоящее имя. Она не хочет, чтобы в этой истории её узнали, поэтому я поменяла не только имя, но и некоторые детали, которые не влияют на сюжет.

Её история опровергает распространенное мнение, что девушек похищают только в отдаленных сёлах Кыргызстана, и это не происходит, например, в Бишкеке.

До похищения Назик говорила, что никогда в жизни не останется в семье похитителя и росла вместе с этим убеждением. Она была уверена, что её родные в любом случае поддержат и заступятся за нее.

Но после похищения она осталась в «новой» семье из-за «предательства» со стороны родителей — они не стали заступаться за свою дочь и сказали, чтобы она оставалась, потому что «ала-качуу» уже случилось.

Удивительно, что в похищениях иногда участвуют женщины. Это становится чем-то вроде дедовщины: “Вот я намучилась в своё время, а теперь ты мучайся”.

Мои ролики показывают, что женщины в силах многое изменить, что им не надо быть соучастницами похищения.

«Кража невест»

Кыргызстан считается одной из самых проблемных стран в мире с точки зрения частоты похищения девушек для вступления в брак. Ежедневно в стране умыкают от 10 до 30 женщин и большинство из них вынуждены выходить за своего похитителя, опасаясь позора или осуждения со стороны взрослых.

Согласно официальным данным от Института омбудсмена за 2014 год, ежегодно в Кыргызстане похищают около 8000 девушек, и только 20 процентов из них не соглашаются на совместную жизнь с умыкателем.

По теме: Как насильственные браки губят кыргызские семьи

Эксперты в сфере защиты прав женщин говорят, что основная причина, по которой девушки остаются в «новых» семьях — психологическое давление со стороны взрослых.

Похищение девушки для вступления в брак стало уголовно наказуемым в декабре 2012 года, когда были приняты поправки в Уголовный кодекс. С тех пор за кражу девушек наступает ответственность в виде 7 лет лишения свободы. Но с тех пор за весь 2015 год было возбуждено всего 25 дел.