История того, как Алию и её сестренку пытались украсть в кафе — еще одна глава из цикла «Однажды меня украли…». В этих роликах девушки рассказывают о том, как их крадут для замужества, и к чему приводит нежеланный брак.

Автор проекта и художник: Татьяна Зеленская. Монтаж и анимация: Егор Танков. Повествование ниже ведется от лица автора.

Алие было 19 лет, когда её попытались украсть.

Это произошло в кафе. Она и её сестренка сидели за столиком с тремя парнями, когда один из них решительно заявил, что хочет украсть Алию.

Она сама с виду скромная и тихая, но, как мне кажется, это говорит не об её податливости и скромности, а сильном духе. Вместо того, чтобы плакать или паниковать, Алия решила дать отпор — мне кажется, что парней испугала не столько её «невоспитанность» (она попросила их принести ей водки), сколько её решительность. Они поняли, что просто так она не сдастся.

С её сестренкой всё было наоборот. В жизни она веселая, активная, но как только ситуация накалилась, она притихла. Когда парни решили, что вместо Алии можно украсть и её сестренку, она совсем испугалась.

Спасла, опять же, решительность Алии. Она убедила парней, что её сестренка давно помолвлена и что свадьба не за горами.

Эта история со счастливым концом. Алия состоялась в жизни, она счастлива — и мне кажется, что её поступок может стать примером для некоторых девушек. Конечно, решительность девушки спасет не от каждого умыкателя, но не стоит забывать, что всегда можно дать отпор.

Кража невест

Ежедневно в Кыргызстане крадут от 10 до 30 женщин для вступления в брак. По данным Института омбудсмена, ежегодно в стране похищают около 8000 девушек, из которых лишь 20 процентов отказываются жениться на умыкателе.

Похищение женщин для вступления в брак уголовно наказуемо в Кыргызстане с декабря 2012 года. Тогда в Уголовный кодекс были приняты поправки, благодаря которым за кражу невест лишают свободы на 7 лет. Тем не менее, за весь 2015 год было возбуждено всего 25 дел.

По словам экспертов в сфере защиты прав женщин, основная причина, по которой девушки остаются в «новых» семьях — психологическое давление со стороны взрослых.

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