«Однажды меня украли…» История Эльзады

История Эльзады — второй из пяти роликов из серии «Однажды меня украли…». В этих историях девушки рассказывают о том, как их украли для замужества, и к чему привел нежеланный брак.

Автор проекта и художник: Татьяна Зеленская. Монтаж и анимация: Егор Танков. Повествование ниже ведется от лица автора.

Девушка, про которую рассказывается в этом ролике, была успешна и амбициозна. Она помогала родителям с бизнесом, собиралась начать своё дело. А затем её украли.

Я не могла себе представить, что её когда-то могут умыкнуть для такого. Мне кажется, она сама не могла себе этого представить.

Эльзада — одна из самых сильных и стойких девушек, которых я знаю. Но даже несмотря на это, она не смогла отказаться от замужества. Когда её украли, отец Эльзады тяжело болел. Она боялась за его здоровье, переживала, что если она откажется, то ему станет лишь хуже. Она не хотела, чтобы про родственники стали плохо говорить об её семье.

Поначалу, когда за ней приехал Талгат, она сопротивлялась. Кричала, ругалась. Но психологическое давление, которое оказывала семья её будущего мужа, взяло верх.

Сейчас Эльзада, которая боится говорить своё настоящее имя, живет с Талгатом. Её муж не работает, лишь всё время сидит дома и смотрит телевизор. Эльзаду держат в браке только два маленьких ребенка, которых она воспитывает. Она не хочет, чтобы дети росли без отца, и потому остается в семье.

Главное, что нужно вынести из этого ролика — это то, что могут сломаться и самые сильные. Когда крадут невесту, на неё оказывают невероятное давление. Семья потенциального жениха запугивает и затравливает девушек, находит их слабые точки и давит до последнего.

Кража невест в Кыргызстане

Ежедневно в Кыргызстане крадут от 10 до 30 женщин для вступления в брак. По данным Института омбудсмена, ежегодно в стране похищают около 8000 девушек, из которых лишь 20 процентов отказываются жениться на умыкателе.

Похищение женщин для вступления в брак уголовно наказуемо в Кыргызстане с декабря 2012 года. Тогда в Уголовный кодекс были приняты поправки, благодаря которым за кражу невест лишают свободы на 7 лет. Тем не менее, за весь 2015 год было возбуждено всего 25 дел.

По словам экспертов в сфере защиты прав женщин, основная причина, по которой девушки остаются в «новых» семьях — психологическое давление со стороны взрослых.

По теме: «Однажды меня украли…» История Назик

Серия роликов Татьяны Зеленской и Егора Танкова — это истории пяти девушек, которых украли для замужества. Кто-то из них, как Эльзада, остались в браке ради детей. Кого-то из них, как Назик, выгнал из дома муж. «Однажды меня украли…» проливает свет на то, что случается с женщинами после похищения.