С сентября 2017 года Ошский Государственный университет начнет набирать студентов на обучение актерскому мастерству, операторской работе и режиссуре.

По словам проректора ОшГУ по социальной и воспитательной работе Тумонбая Колдошева, факультет открыли из-за популярности кинопрофессий.

«На сегодня многие талантливые ребята с юга из-за своих социальных проблем не могут учиться в столице страны. И поэтому мы думаем, что открытие такой академии при нашем университете будет хорошим условием для студентов», – сказал он.

Для поступления на новый факультет не понадобятся результаты общереспубликанского тестирования. Отборочная комиссия будет набирать студентов по итогам кастинга и теста по кинематографии.

«Приемная комиссия будет рассматривать актерские навыки, слуховые способности и, кроме этого, будет предоставлен небольшой тест, связанный со сферой кинематографии», – сказал Колдошев.

ОшГУ планирует отобрать на каждую специальность от 20 до 25 абитуриентов. Но точное количество студентов будет зависеть от фактического количества заинтересованных в обучении.

Режиссер Арген Абдиль уулу считает, что киноакадемия научит новое поколение режиссеров снимать качественно.

«То, что в Оше открывается киноакадемия – это очень круто, потому что на сегодняшний день большая часть всех, кто снимает [фильмы] – люди, которые не обучались кино, так сказать, “люди с улиц”. Насколько они правильно или неправильно снимают, это уже другой вопрос […] И если академия откроется, то она конечно же возьмется за новое поколение, обучит их и те [выпускники академии] уже будут снимать качественно. Нужна ли эта академия в Оше? Да! Нужна!», – сказал он.

По мнению режиссера, кино должно преподаваться вместе с медиа-специальностями.

«Нынешний глобальный медиа рынок диктует свои правила. Он говорит о том, что кино – это уже не часть искусства, а часть медиа. Кино входит в разряд таких же фазисов, как журналистика, реклама, пиар», – сказал он.

Арген Абдиль уулу опасается, что если киноакадемия будет давать узкие знания, несоответствующие рынку, то выпускникам останется только снимать частные торжества.

«Кадры, которые заканчивают институт искусства, не дееспособны в современном медиа рынке. У них отсутствуют знаний по маркетингу, социологии и психологии, потому что изучение кино в рамках медиа – это изучение большого комплекта других знаний. Это просто выпуск кадров, которые будут снимать тои», – сказал он.

В университете и ранее обучали актерскому мастерству – на факультете искусств. Однако, позднее факультет был закрыт.

ОшГу входит в число крупнейших вузов в стране и Ферганской долине. На сегодня около 25 тысяч студентов обучаются на 17 факультетах университета.

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