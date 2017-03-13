Депутаты оппозиционных фракций «Онугуу-Прогресс» и «Ата Журт» предлагают распустить городской кенеш в Джалал-Абаде.
Лидер фракции «Онугуу-Прогресс» в Джалал-Абаде Майрамбек Адылбеков заявил, что предложение распустить городской кенеш уже направлено трем фракциям из коалиции большинства.
По его мнению, это станет выходом из ситуации в Джалал-Абадском горкенеше, которая сложилась после споров по созданию коалиции большинства.
Первый альянс фракций был сформирован депутатами «Онугуу-Прогресса», «Республикой — Ата-Журт» и «Ата-Журтом».
Представителей пропрезидентской фракции СДПК и «Кыргызстана» не было на заседании по формированию коалиции большинства. На следующий день после заседания они заявили, что создание коалиции было незаконным и обратились в суд. Однако суд в удовлетворении иска отказал.
Коалиция большинства распалась чуть позже из-за выхода из нее «Республики-Ата Журт», которая перешла на сторону СДПК и «Кыргызстана», что позволило им создать новый альянс.
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