Генерального директора КТРК Илима Карыпбекова переведут из реанимации в общую палату. Врач, который курирует Карыпбекова, сказал, что тот чувствует себя намного лучше. Карыпбеков находится в реанимации с 1 марта, когда попал в аварию.

Директор Бишкекского научно-исследовательского центра травматологии и ортопедии Сабырбек Жумабеков сказал, что состояние Карыпбекова улучшилось.

По словам Жумабекова, показатели функций всех органов Карыпбекова нормализовались. Глава КТРК получает антибиотики, ему перевязывают раны, он в сознании, адекватен.

«Состояние его улучшилось, он идет на поправку, уже ходит, общается. Сегодня вечером его переводим в обычную палату из реанимационного отделения», — сказал он в интервью Kloop.kg.

Карыпбеков попал в аварию в ночь на 1 марта. Он ехал за рулем автомобиля в восточном направлении по улице Аалы Токомбаева, но напротив кафе «Сенатор» переехал бордюр и врезался в столб.

Врачи скорой помощи приехали через 12 минут после ДТП. По дороге в больницу Карыпбеков пережил остановку сердца, но врачам удалось его реанимировать.

После сложной операции Карыпбекова ввели в искусственную из-за большой потери крови. Он пришел в себя этим же вечером. Спустя несколько дней, по словам врачей, он уже начал вставать на ноги.

Милиция продолжает расследование причин аварии, в которую попал Карыпбеков. Сотрудники патрульной милиции сообщили, что в машине Карыпбеков ехал один. По данным Минздрава, он был трезв.

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Соавтор: Александра Титова.