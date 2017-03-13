Певица из Кыргызстана Салтанат Аширова не прошла в следующий этап вокального шоу «Голос страны» в Украине. Сначала ее спасла Джамала от вылета из проекта, но затем она проголосовала за другую конкурсантку.

В первом этапе шоу — «Бои» — участники проекта выступают в парах и вдвоем исполняют одну композицию. Партнером Ашировой в исполнении песни стала Екатерина Еременко.

Аширова и Еременко спели песню своего наставника рэпера Потапа «Наверно, потому что». В оригинале эту композицию исполняет украинская группа и проект Потапа «Время и стекло». После исполнения песни группа вышла с цветами поздравить певиц и они еще раз вместе исполнили отрывок из композиции.

Член жюри, музыкант Сергей Бабкин отдал свой голос за победу Еременко, которая выступала с вуалью на лице. Это показалось ему загадочным и он захотел сохранить интригу.

Потап, который в прошлый раз помог Ашировой остаться на шоу и взял ее в свою команду, также отдал победу Еременко.

«Я как музыкант доволен тобой Салтанат, но мне хочется увидеть, что произойдет с Катей дальше. Так что дальше идет Катя», — сказал он.

Аширова должна была покинуть шоу, но ее спасла Джамала, которая на этапе слепого прослушивания не взяла певицу из Кыргызстана в свою команду. Свое решение Джамала объяснила тем, что она увидела, как Салтанат развилась в проекте.

После выступления другой пары соревнующихся конкурсантов Джамала выбрала еще одну участницу — Ирину.

Согласно правилам шоу, спасенным конкурсантом может быть только один человек, поэтому Ашировой пришлось покинуть проект.

Аширова написала в своем «Фэйсбуке», что очень благодарна всем за поддержку.

«Только об одном прошу: в пылу страсти, друзья, не забывайте, что это тв-шоу, реалити. Многое остается за кулисами. Не нужно слишком сильных эмоций, ведь есть еще завтрашний день, главное оставаться людьми при любом раскладе», — написала она.

Аширова стала участницей проекта в конце февраля. Она прошла этап слепых прослушиваний, исполнив песню Fallin.

Аширова попала в команду Потапа вместе с участницами из Украины Оксаной Семченковой и Полиной Руль.

Украинское телешоу «Голос страны» — это проект, в котором состязаются певцы. Оно состоит из шести этапов: слепые прослушивания, поединки, нокауты, четвертьфинал, полуфинал и финал.

Жюри и тренерами в телешоу выступают певица Тина Кароль, рэп-исполнитель Потап, музыкант Сергей Бабкин и украинская певица Джамала, которая победила в Евровидении 2016 года.

Этот проект — адаптация оригинального формата голландское шоу The Voice of Holland, который ориентирован на поиск профессиональных и разножанровых певцов.

В аналогичном российском телепроекте «Голос» выступал в 2016 году другой кыргызский певец Кайрат Примбердиев. Он стал одним из финалистов и занял третье место в шоу «Голос» на «Первом канале», после чего отправился в турне по России. Его тренером был российский певец, победитель Евровидения в 2006 году Дима Билан.

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