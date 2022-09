Бегимай Турусбекова, которая прославилась исполнением песен в караоке в столичном парке «Ынтымак», спела на российском шоу «Привет, Андрей!». Выпуск с ее участием опубликовали на телеканале «Россия-1».

«Привет, Андрей!» — вечернее развлекательное ток-шоу Андрея Малахова, выходящее на телеканале «Россия-1» с 16 декабря 2017 года.

Турусбекова выступила с песнями Уитни Хьюстон “I Have Nothing” и Селин Дион “My Heart Will Go On”.

Ранее съемочная группа телешоу приехала в село Казарман Джалал-Абадской области для того, чтобы отснять сюжет о жизни кыргызстанки. Позже девушку пригласили для съемок в Москву.

Бегимай Турусбекова стала популярной после того, как выступила 19 июня в столичном парке «Ынтымак» и поразила собравшихся своим вокалом. Девушка исполнила песни Селин Дион, Уитни Хьюстон и Виктора Цоя.

В интервью Super.kg Турусбекова рассказала, что училась в музыкальном училище имени Мураталы Куренкеева и параллельно пела в ресторанах. Однако кыргызстанке пришлось бросить пение, так как она вышла замуж и стала домохозяйкой.

Она добавила, что в глубине души готова выйти на сцену.

