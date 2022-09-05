В Московском районе Чуйской области милиция задержала подозреваемого в изнасиловании 26-летней девушки. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Чуйской области.

По их данным, девушка обратилась в милицию 4 сентября и рассказала, что днём ранее мужчина поволок ее за волосы в старый кирпичный завод села Ак-Суу и изнасиловал.

Этот факт зарегистрировали по статье «Изнасилование». 37-летнего мужчину водворили изолятор временного содержания. Ведется следствие.

Насилие в отношении женщин

По данным Глобального индекса мира и безопасности женщин за 2021 год, Кыргызстан оказался самой небезопасной страной в Центральной Азии. Женщин и девочек в Кыргызстане похищают, насилуют и даже убивают.

В апреле 2022 года специалисты рабочей группы ООН по правам человека зачитали отчет о положении женщин и девочек в Кыргызстане. В своем отчете они отметили, что в Кыргызстане отмечается низкий уровень обращений о случаях сексуального насилия со стороны женщин в правоохранительные органы.

По их данным, это связано с равнодушной реакцией правоохранительных органов к пострадавшим, отсутствием квалифицированных женщин-следователей и обученных судей.