На автотрассе Бишкек – Нарын – Торугарт в результате ДТП погибли 5 человек, в том числе 5-летняя девочка. Об этом журналистке Клоопа сообщили в УВД Чуйской области.

По их данным, авария произошла 3 сентября с участием трех автомобилей на объездной дороге, недалеко от ГЭС-5. Водитель BMW выехал на встречную полосу на объездной дороге и столкнулся с Mazda Demio и Mercedes-Benz.

В пресс-службе сообщили, что трёх пострадавших доставили в больницу. Один из них – 3-летний ребенок, который находится в крайне-тяжелом состоянии.

ДТП в Кыргызстане

В Кыргызстане с каждыми годом увеличивается количество аварий на дорогах. В 2021 году было зарегистрировано 7 437 аварий, что по сравнению с 2020 годом на 21,3% больше. В авариях на дорогах тогда погибли около 800 человек.

Журналисты аналитического портала CABAR.asia подсчитали, что за последние 10 лет в Кыргызстане в авариях погибли более 10 тысяч человек.

«В порядке 95% ДТП происходят по причине человеческого фактора, то есть водители допускают нарушения или не знают правил дорожного движения. Кроме того, большинство из них не соблюдают культуру поведения на дорогах», — говорил в сентябре 2021 года начальник ГУОБДД Азамат Исраилов.

В феврале 2022 года президент Садыр Жапаров поручил МВД вдвое сократить количество аварий на дорогах.