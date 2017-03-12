В популярной игре «Метро 2033» тоннели метрополитена полны постапокалиптических существ, городcкие легенды населяют подземелья больших городов не менее пугающими созданиями. Kloop.kg узнал как на самом деле выглядит настоящая подземная Москва с ее тоннелями, реками и запретными зонами.

О том, как выглядит подземная Москва, мы узнали у опытного диггера Егора Полякова. Путешествия по метро, подземным бункерам и рекам стали для него частью жизни.

Повествование ведется от лица Егора Полякова

За последние два года в России такое понятие как диггеры и активное диггерство исчезло. Можно сказать, что эпоха диггеров в России закончилась.

Это связано с поправками в Уголовный кодекс, теперь занятие диггерством стало уголовно наказуемым. Остались лишь единицы энтузиастов, все еще бродящих по подземкам.

Я отмечу, что оно не было легальным до этого. Но наказание было административным. Максимальный штраф, который получал обнаруженный диггер, составлял 500 рублей, что никого не останавливало.

Сейчас по данной статье предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы до четырех лет.

Нас могут путать со сталкерами, однако отличия большие. Сталкерство массово зародилось после выхода одноименной игры.

Сталкеры исследуют заброшенные фабрики, заводы, здания, нас же интересует только подземка.

Движение образовалось с развалом Советского Союза, когда появились первые неформальные исследователи подземного мира. Таких людей были единицы.

С появлением интернета стали появляться специализированные форумы, где люди начали общаться, делиться информацией, фото, картами. Так диггерство начало становиться популярным.

Я занимался этим более 15 лет и застал все этапы развития диггерства. Почему я начал этим заниматься?

Я был молод, это было интересное времяпрепровождение, которое позже переросло в часть жизни. Для меня это как любовь к спорту или экстриму.

Мне просто нравится исследование и ответы на вопросы – куда заведет меня этот тоннель?

Не совсем корректно считать, что самый большой интерес для московских диггеров – это метро. Каждому свое, кому-то нравится метрополитен, кому-то подземные реки, например Неглинка.

Рек в Москве более 40, все они исторически интересны. Есть диггеры, которые специализируются на спецобъектах: бункерах, командных центрах, или легендарном Метро-2. Лично я изучал все понемногу.

Последние 10 лет существует такое явление, как платные экскурсии по подземной Москве. Естественно, все это нелегально.

Других способов заработка я не знаю, разве что кража цветных металлов, но я не слышал, чтобы диггеры занимались этим.

Это скорее привилегия маргинальных слоев общества.

Если рассматривать интерес с другой точки зрения, то не каждый москвич может похвастаться, что прошел Неглинку тем же путем, что и знаменитый писатель Гиляровский.

Я считаю это очень интересно – пройти по руслам рек, заключенных в подземные трубы в 17 веке. Или увидеть уникальные объекты, на которых висит гриф «Сверхсекретно», о которых простому жителю расскажут спустя долгое время.

Сложность проникновения в метро зависела от периода развития диггерства. С развала Союза до 2002 года попасть в метро можно было совершенно спокойно.

В тот период метрополитен не был оснащен датчиками проникновения. Ни вентиляционные шахты, ни кабельные коллекторы не были защищены, такого понятия, как охрана, не существовало. Максимум навесной замок на хлипкой двери.

После терактов в Москве в первой половине 2000-х годов правительство выделило на защиту метро деньги. И все возможные лазейки в подземку стали оборудоваться датчиками.

В начале – примитивными и простыми. Но технологический процесс не стоит на месте, что вылилось в войну между диггерами и рабочими метро – «монтерами».

Модернизируются датчики и камеры, выдвигаются новые решения о безопасности, но диггеры тоже эволюционируют.

Обычный человек проникнуть в метро не сможет, так как не обладает специализированными навыками.

С начала 2000 до 2013 года особых проблем для диггеров не существовало, проникнуть можно было где угодно.

Далее ввели новые улучшения, камеры лучшего качества, датчики движения, стало посложнее, но неприступных мест для нас не было.

Всегда находятся лазейки. Хороший диггер должен быть всесторонне развит, разбираться в радиоэлектронике, промышленном альпинизме.

Достаточно понять принцип работы, и любой датчик можно обойти. Человеческий фактор тоже многое решает – люди за камерами не могут уследить за всем.

В метро миллион и одна опасность. Как написано в правилах пользования московским метрополитеном – эта транспортная система с высоким уровнем опасности. Например, риски таят в себе контактные рельсы.

Представьте себе, что вы идете по тоннелю и в нескольких шагах проходит рельс с таким напряжением, что прикоснувшись к нему, от человека останется горстка пепла.

Погибнуть можно в вентиляционной шахте, при проникновении. Средняя глубина шахты от 60 до 80 метров.

Техническое состояние этих шахт не лучшее. Передвигаться по ним очень страшно, все ржавое, ведь некоторые коммуникации были построены в 30-х годах прошлого века.

Нужна качественная экипировка для спуска и путешествий в метро. Желательно иметь спецобувь, чтобы избежать удара током при случайном прикосновении к контакту.

Плюс различные насосы, гермодвери, которые управляются дистанционно.

Вентиляторы, через которые нужно пролезть, и их могут включить в любое время, изрубив тебя на куски.

Один раз я пролез под силовой шиной напряжением в 825 вольт. Она находилась в пяти сантиметрах от меня – не было другого пути.

Пот катился ручьем, но все что оставалось – это ползти дальше.

Будучи без перчаток, я задел рельс с напряжением в сотни вольт.

Тогда у меня остановилось сердце, к счастью меня спасли напарники.

Самая большая опасность – передвижение по тоннелю в момент движения поезда.

Когда движение открыто, никто из «монтеров» не имеет доступа в тоннели и никого туда не пускают. Но диггеры не гнушаются тем, что нужно попасть на спецобъект, преодолев перегон во время движения поездов. Это, наверное, самое экстремальное.

Я неоднократно бывал в таких ситуациях. В такие моменты чувствуешь всплеск адреналина, это не сравнить ни с чем.

Все это гораздо сильнее прыжков с парашютом. Представьте, что вам нужно попасть из точки А в точку Б по неизвестному перегону, не зная укромных мест, где можно спрятаться от поезда. Интервал между поездами составляет от 1,5 до 3 минут.

Самое банальное – пойти на подземную речку в летний день.

Неожиданно начинается ливень и коллектор в считанные минуты наполняется водой и некуда уйти и негде спрятаться.

Смертельные случаи у диггеров были. Неоднократно. В подробности углубляться не стану и не хочу.

В подземках меня ловили, причем не раз. Кончалось всегда одинаково, задержанием, затем отправка в отдел милиции, вызов компетентных служб, допрос и штраф.

Были и комичные происшествия в метрополитене, когда ты случайно натыкаешься на «монтеров». Причем ни одна сторона не ожидает встретить другую.

Например, вспомню случай, когда один из «монтеров» нас «запалил», поднял тревогу, полицию и началась многочасовая игры в прятки. Естественно диггерам не хочется сдаваться в этих партиях.

Были случаи избиения диггеров охраной. Меня это обошло стороной, но случалось со знакомыми коллегами.

Все зависит от конкретного случая. Возможно обойтись без инцидентов, если вести себя спокойно.

Конечно, если группа диггеров избила бедного «монтера» на объекте, а затем спокойно ушла, то не удивительно, что их поймают и отомстят.

Метро-2 и Д-6 – это одно и то же. Д-6 название якобы из документов.

Но это реально существующий объект и представляет из себя правительственную транспортную систему.

Попасть в Метро-2 сейчас невозможно. Это связано с открытием нового центра Министерства обороны.

Ветка Д-6 раньше вела от здания министерства обороны, возле станции «Арбатская» до комплекса защитных сооружений на юго-западе Москвы.

Сейчас эту ветку стали активно использовать, для передвижения чего-либо или кого-либо.

По поводу местонахождения Метро-2 и остальных подробностей я ничего не скажу. Эта информация секретна.

Был ли я там? Отвечу одно – возможно…

Ни с чем паранормальным ни я, ни мои коллеги не встречались. Есть примитивные вещи вроде обычных крыс или больших тараканов, но ничего больше.

Раньше у диггеров был свой негласный кодекс, сейчас его уже нет.

Навскидку могу вспомнить несколько правил: «Вести себя осторожнее на объектах. Не оставлять следов пребывания. Не пьянствовать на объектах».

Хотя попить пива в пустом тоннеле метро – это святое. Чуть позже с наплывом популярности, на все правила наплевали

Если бы у меня была возможность вернуться в подземелья, я бы вернулся.

Даже сейчас я занимаюсь изучением подземелий, но не диггерством, а спелеологией. Мои увлечения не ограничиваются лишь Москвой и московским подземным миром.



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