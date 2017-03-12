Сотрудников патрульной милиции и журналиста избили в районе села Орок Чуйской области, близ деревенского кладбища. Задержать удалось лишь двух нападавших из восьми.

Журналист КТРК Темирлан Сейитбек уулу принял участие в ежедневном рейде Управления патрульной милиции (УПМ).

В ночь с 10 на 11 марта двое сотрудников патрульной милиции и журналист заметили нарушителей на автомобиле ВАЗ-2106 «Жигули».

Водитель не остановился по приказу милиции, после чего сотрудники правоохранительных органов вынуждены были преследовать нарушителя на спецмашинах.

Нарушитель остановился возле деревенского кладбища в селе Орок. В автомобиле находились двое мужчин и женщина. Водитель был пьян.

При попытке задержать их из близлежащих домов вышла группа из шести человек, которые избили сотрудников милиции и журналиста, и повредили видеоаппаратуру.

Избиение прекратилось лишь спустя 15 минут, когда к кладбищу прибыло милицейское подкрепление. После предупредительного выстрела в воздух нападавшие разбежались в разные стороны, из восьми участников избиения были арестованы лишь двое.

Нападавшим было около 25-30 лет.

Журналиста ударили большой деревянной доской по голове, он получил сотрясение мозга и несколько ушибов. Насколько пострадали сотрудники милиции пока неизвестно.

Журналист успел запечатлеть на видео факты избиения. Материал, снятый на камеру, уже передан правоохранительным органам.

По факту избиения возбуждено Уголовное дело, сотрудники Ленинского РУВД Бишкека ведут следствие. Розыск остальных участников драки ведется совместно с сотрудниками Управления патрульной милиции.

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