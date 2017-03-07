Сотрудник Госкомитета нацбезопасности сбил милиционера, который стоял в оцеплении на проспекте Чынгыза Айтматова в Бишкеке. ГКНБ начал служебное расследование.

Милиционера, который стоял в оцеплении на проспекте Чынгыза Айтматова (бывший проспект Манаса), возле посольства США, сбил на машине сотрудник ГКНБ вечером 6 марта.

Милицейское оцепление выставили по всему проспекту из-за межправительственного заседания Евразийского экономического союза.

По данным издания Knews, экспертиза показала, что сотрудник ГКНБ был пьян. Милиция возбудила уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Сейчас сотрудник ГКНБ водворен в изолятор временного содержания.

«Милиционер с различными травмами госпитализирован в больницу», — сообщили в милиции.

В ГУВД Бишкека сообщили, что сбитый милиционер был оперуполномоченным Октябрьского РОВД Бишкека.

Пресс-секретарь ГКНБ Рахат Сулайманов сказал Kloop.kg, что по этому инциденту ведется служебное расследование. По его словам, будут приняты жесткие меры.

Иллюстративное фото, «Заноза».