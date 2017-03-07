Президент США Дональд Трамп подписал новый указ о временном запрете въезда в Соединенные Штаты мигрантов из шести стран с преимущественно мусульманским населением. Прежний указ приостановил Федеральный суд Сиэтла.
Трамп подписал второй указ, который ограничивает въезд мигрантов в США из шести стран с преимущественно мусульманским населением — Ирана, Сирии, Судана, Ливии, Сомали и Йемена.
Указ запрещает въезд гражданам этих стран на 90 дней. Те, у кого уже есть визы, смогут беспрепятственно въехать в США. Указ также не коснется людей, у которых есть постоянный вид на жительство.
Новый указ вступит в силу 16 марта. Беженцы не смогут въехать в США в течение 120 дней. Из указа убрали норму о бессрочном приостановлении приема беженцев из Сирии.
В документе указывается, что Ирак исключен из списка стран, на граждан которых распространяется временный запрет на въезд, потому что страна «предприняла шаги по улучшению контроля выездных документов и обмена информацией».
Президент Трам настаивает на том, что такие меры необходимы для обеспечения государственной безопасности.
Первый миграционный указ Трамп подписал 28 января. Он вводил 90-дневный запрет на въезд в Соединенные Штаты для граждан Судана, Йемена, Ливии, Сомали, Ирака, Ирана и Сирии.
Программа приема беженцев из других стран была заморожена на 120 дней. Под указ американского президента попали даже те, у кого есть двойное гражданство, и люди, которые просто перелетали США транзитом.
Однако, 4 февраля Федеральный суд в Сиэтле, штат Вашингтон, приостановил действие этого указа. Более 100 тысяч виз, аннулированных из-за указа американского президента, начали восстанавливать визовые органы США.
Трамп попытался обжаловать это решение в Апелляционном суде США, но судьи постановили, что администрация президента не привела никаких доказательств того, что запрет на въезд граждан семи стран с преимущественно мусульманским населением оправдан.
Сразу же после известия об указе, в аэропортах и на улицах крупных городов США прошли многочисленные акции протеста. К протестующим в аэропортах присоединились и юристы, готовые оказывать бесплатную помощь тем, кого не пустили в страну миграционные службы.
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