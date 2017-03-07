Партия «Ата Мекен» подала иск против президента Алмазбека Атамбаева. Представители партии посчитали оскорбительными слова президента — он назвал партию «вонючей», а лидера «Ата Мекена» — «мародером».

Представитель партии «Ата Мекен» Таалайгуль Токтакунова сообщила Kloop.kg, что юристы уже составили иск против Атамбаева и подали его в Первомайский районный суд Бишкека.

«Заявление состоит из 10 пунктов, в нем мы перечислили слова, которые наносят урон деловой репутации как партии “Ата Мекен”, так и ее лидеру», — сказала она.

По словам Токтакуновой, они требуют от президента извинений. Пока в иске не указана сумма морального ущерба.

«Я считаю, что честь партии и нашего лидера не продается. В материальном плане она не может быть оценена и она не покупается», — сказала она.

Токтакунова также сообщила, что партия обратилась в мэрию, чтобы известить власти об акциях протеста. Митинги в поддержку Текебаева возобновятся с 8 марта.

Атамбаев выступил с поздравительной речью на вручении наград кыргызстанцам за достижения в культуре 6 марта. Во время выступления он высказался о текущей политической ситуации в стране.

Президент назвал партию «Ата Мекен» «вонючей», а ее лидера — арестованного оппозиционера Омурбека Текебаева — «мародером».

«Люди ходили на митинги с лозунгами “Атамбаев, убери руки от «Ата Мекена»!” [от родины – прим. ред.]. ― Эй, наша родина — Кыргызстан! Вы думаете, 7 апреля молодые парни погибли ради вашей вонючей партии? Они отдали жизнь за родину!» — сказал Атамбаев.

Противостояние Атамбаева и Текебаева

Президент раскритиковал партию и ее лидера на фоне своего противостояния с Текебаевым. Оно началось, когда лидер «Ата Мекена» и часть членов бывшего Временного правительства 2010 года выступили против выдвинутых Атамбаевым и его администрацией поправок в Конституцию. Поправки приняли на референдуме 11 декабря 2016 года

Текебаев начал расследовать и обнародовать информацию об имуществе Атамбаева. В частности, он рассказал о доме, который строит Атамбаев в селе Кой-Таш. По его словам, нынешний мэр Бишкека Албек Ибраимов через жену передал в дар Атамбаеву 2,7 гектара земли, чтобы получить пост.

Прокуратура проверяла тогда слова Текебаева и заключила, что сделка была законной.

Позже Текебаев заявил, что нашел сведения о скрытом имуществе Атамбаева и бизнес-интересы президента на Кипре, но обнародовать эту информацию ему пока не удалось.

Также Текебаев планировал в марте начать процедуру импичмента президента.

Оппозиционера задержали в ночь на 26 февраля в аэропорту «Манас», когда он возвращался из командировки. Его доставили в Госкомитет нацбезопасности.

За день до этого на него возбудили уголовное дело по статьям «Коррупция» и «Мошенничество» из-за заявления российского бизнесмена Леонида Маевского.

Маевский сказал, что дал Текебаеву взятку в 2010 году за то, чтобы тот помог ему получить доступ к управлению сотовым оператором «Мекгаком».

Сторонники Текебаева сразу же вышли к ГКНБ с акцией протеста и требовали его освобождения. Но несмотря на митинги, Первомайский районный суд арестовал Текебаева на два месяца. Сейчас он находится в СИЗО ГКНБ.

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