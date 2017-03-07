Адвокаты арестованного оппозиционера Омурбека Текебаева обжалуют его арест в Бишкекском городском суде 9 марта. Первомайский районный суд арестовал Текебаева на два месяца.

В секретариате партии «Ата Мекен» Kloop.kg сообщили, что адвокат Чолпон Джакупбекова будет настаивать на том, чтобы мера пресечения не была связана с лишением свободы. Джакупбекова подала апелляцию в Бишкекский городской суд 28 февраля.

Текебаева задержали в аэропорту «Манас» в ночь на 26 февраля. За день до этого на депутата возбудили уголовное дело по статьям «Коррупция» и «Мошенничество» из-за заявления российского бизнесмена Леонида Маевского.

Маевский сообщил, что в 2010 году дал Текебаеву взятку в один миллион долларов за получение доступа к управлению компанией «Мегаком».

Текебаев отрицает все обвинения в свой адрес и называет свое задержание «политическим преследованием» оппозиции действующей властью.

После того, как оппозиционера доставили в здание Госкомитета нацбезопасности, его сторонники вышли на митинг.

Несмотря на протесты оппозиции, Первомайского районный суд арестовал Текебаева на два месяца. Сейчас оппозиционер находится в СИЗО ГКНБ.

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