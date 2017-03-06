Второй обвиняемый в избиении религиоведа Кадыра Маликова доставлен из Турции в Кыргызстан. Его заключили под стражу на время следствия.

Министерство внутренних дел сообщило, что второго обвиняемого в избиении Маликова Ырыскула Бейшеналиева доставили из Турции в Кыргызстан 4 марта. Сейчас он находится под стражей, пока не закончится следствие.

По данным МВД, первого обвиняемого Алибека Тилек уулу доставили в Кыргызстан из Турции 20 марта 2016 года, спустя четыре месяца после избиения Маликова.

Бишкекский городской суд приговорил его к 20 годам лишения свободы, сейчас он отбывает наказание в одной из тюрем Кыргызстана.

Бейшеналиев и Тилек уулу избили Маликова 26 ноября 2015 года. Они нанесли ему ножевые ранения в область шеи и пытались применить электрошокер. Маликову удалось сбежать, после чего его доставили в реанимационное отделение городской больницы.

По факту нападения милиция возбудила уголовное дело по статье «Хулиганство», которое затем было переквалифицировано в статью «Покушение на убийство общественного деятеля».

По данным МВД, после избиения обвиняемые пересекли кыргызско-казахскую границу, а затем вылетели в Турцию. Они собирались попасть в Сирию и участвовать в вооруженных конфликтах.

Милиция объявила обвиняемых в международный розыск. Их заочно обвинили в совершении преступления, а суд приговорил к заключению под стражу.

Правоохранительные органы Турции задержали их 29 ноября 2015 года в турецком городе Газиантеп при попытке пересечь границу с Сирией.

Сам Маликов, а после и Госкомитет нацбезопасности заявляли, что на религиоведа напали сторонники террористической организации «Исламское государство».

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