Спортсмен из Кыргызстана Абдурахманхаджи Муртазалиев завоевал золото международного турнира по бразильскому джиу-джитсу в США.
В первой схватке Муртазалиева ждала встреча со спортсменом из Бразилии. Кыргызстанец вырвал победу у соперника благодаря разнице в баллах. В полуфинале Муртазалиев встретился с американцем, которого одолел болевым приемом на ногу.
В финальной схватке, против еще одного представителя Соединенных Штатов, Муртазалиев уверенно лидировал в счете. В конце встречи кыргызстанец использовал против соперника удушающий прием и выиграл схватку досрочно.
Турнир по бразильскому джиу-джитсу (Brazilian Jiu Jitsu Pride Championship) прошел в США 5 марта. Муртазалиев выступал в весовой категории до 86 кг.
Эта медаль уже пятая для него на международных турнирах в США.
В феврале кыргызстанец добыл себе путевку на чемпионат мира, выиграв золото в абсолютной весовой категории международного турнира New York National Pro.
Чемпионат мира по бразильскому джиу-джитсу пройдет в Объединенных Арабских Эмиратах 14-16 апреля этого года.
Бразильское джиу-джитсу — это позиционная борьба, главная цель которой выйти в выгодное положение и сделать болевой или удушающий прием. В отличие от других видов борьбы, в джиу-джитсу решающую роль играет не физическая сила соперника, а его техника.
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Фото: “АКИпресс”.