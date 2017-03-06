Эта колонка отражает мнение Бектура Искендера, одного из основателей “Клоопа”.

Депутаты кыргызского парламента вроде как отозвали «законопроект о блогерах».

В нем предлагалось сразу несколько маразматических идей вроде регистрации всех веб-сайтов, у которых больше 1 тысячи посетителей в день, с дальнейшим контролем над их содержимым.

Поскольку уровень доверия к депутатам — особенно ко всем атамбаевским и бабановским шестёркам — у меня низкий, я думаю, что расслабляться рано. Они будут и дальше пытаться контролировать интернет.

Тем более, что какие-то нормы, касающиеся интернета, пытаются параллельно внедрить в законе “О средствах массовой информации”.

Но знаете что? У них ничего не получится.

***

Я сегодня проезжал мимо ведомства, которое называется “Кыргызпатент”, и вспомнил, как при президенте Бакиеве им управлял человек по имени Улан Мелисбек. Он тогда пытался взять контроль над доменом .kg, а мы все переживали, что это станет способом давления на кыргызские веб-сайты.

Сегодня это смешно звучит. Власть может подавиться доменом .kg и забрать его себе хоть десять тысяч раз, кому он теперь-то нужен?

Во-первых, столько других доменов есть, во-вторых, кто вообще сегодня заходит на веб-сайты?

Власть всегда будет отставать от технологий, а её законопроекты всегда будут выглядеть как фекалии динозавра.

Видео: Депутат кыргызского парламента за работой:

Даже сейчас депутаты где-то выкопали слово «блогер», которое никто, кроме них, уже не использует.

Допустим, власть захочет прищучить онлайн-издание типа «Клоопа» (а «законопроект о блогерах» бил в первую очередь по нам, ибо мы не зарегистрированы как СМИ). Ну и что?

Как они это сделают? Хостинг у нас облачный, в американской компании. Удачи им в попытках закрыть нас.

Заблокируют сайт? Мы включим Facebook Instant и освоим десятки других путей достучаться до людей. Опять же, кому сегодня эти веб-сайты сдались вообще?

Закроют наше юридическое лицо? Мы откроем в другой стране. Сложно что ли?

Запретят нам выезд из страны и отберут интернет? Так столько клооповцев уже за рубежом учатся и работают. Редактор «Клоопа» Азамат Омуралиев, например, запросто восстановит работу нашего издания, находясь в Голландии.

В Азербайджане одним из самых популярных СМИ стал Meydan TV, который базируется за рубежом и, несмотря на все попытки власти бороться с ним, имеет более 400 тысяч подписчиков в ФБ. Для Азербайджана это феноменальная, уму непостижимая цифра.

Похожие случаи есть и в других репрессивных странах. Почти все постсоветские диктатуры ломают зубы об попытку задушить свободу слова.

Что еще смогут сделать кыргызские власти? Заблокировать Фэйсбук и другие соцсети? Посмотрю я, что от кыргызской власти после этого останется. Атамбаеву придется в таком случае срочно искать себе место, куда сбегать.

***

Поэтому единственный способ для кыргызской власти задушить свободу слова — это геноцид.

Именно массовое убийство людей — только это поможет. Убить одного-двух видных интернетных авторов — этого мало. Бакиев так пробовал, ничего не получилось.

Расстрелять сотню протестующих на площади Ала-Тоо тоже не поможет, такое мы уже проходили.

Надо убивать тысячами, а можно и миллионами. Вот тогда свободу слова удастся задушить.

Надо убивать за то, что человек подержал в руках иностранную газету. За то, что сказал слово на иностранном языке. За то, что позвонил по телефону в Казахстан.

За то, что имеет слишком много книг дома. За то, что имеет больше одной банковской карты. За то, что слушает не одобренную государством музыку.

Убивать можно не только пистолетами — можно кирками, черенками от лопат, кухонными ножами.

Разумеется, за такие тяжкие преступления, как «критика власти», надо казнить публично. Вешать на площадях и оставлять тела разлагаться. На одном столбе — меня, на другом — условного Данияра Айтмана, а на третьем — какого-нибудь конъюнктурного Айбека Баратова, чтобы уж боялись все.

Если кыргызские власти хотят задушить свободу слова, то надо действовать как Пол Пот, камбоджийский диктатор в 1970-х. Чтобы результаты были такими:

Если кыргызские власти не смогут так сделать, то свободу слова им не убить, а своими «законами о блогерах» им останется только подтереться.

У меня всё.