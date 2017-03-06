Сергей Прокудин-Горский — пионер цветной фотографии, снимавший просторы Российской империи по поручению Николая II. Помимо всего прочего, он запечатлел на плёнку и дореволюционную Центральную Азию, в том числе Кыргызстан.

В 1905 году Прокудин-Горский по поручению императора Николая II поехал в свое первое путешествие по России, в ходе которого сделал около 400 цветных фото Кавказа, Крыма и Малороссии.

Его фотографии были особенными по тем временам — со своих экспедиций он привозил не черно-белые, а цветные снимки. Прокудин-Горский добился этого за счет метода наслаивания негативов друг на друга. Это был новаторский подход — русский путешественник считается одним из пионеров цветной фотографии.

В мае 1908 года началось его второе путешествие. Фотограф отправился на Северный Кавказ — тем не менее, время от времени он возвращался в Москву и Санкт-Петербург, чтобы документировать жизнь семьи Романовых.

В том же году Прокудин-Горский сделал в Ясной Поляне несколько цветных портретов Льва Толстого. Это первая и единственная цветная фотография писателя.

Между 1905 и 1915 годами фотограф совершил несколько экспедиций в среднеазиатские владения Российской империи. На тот момент в её состав входили Ош, Самарканд, Ташкент, Коканд, Андижан и другие крупные города и регионы.

Все сохранившиеся снимки Прокудина хранятся в библиотеке Конгресса США. В коллекцию фотографа также вошли снимки, сделанные в десятках городов бывшей Российской империи.

Торговец шелком и хлопком в Самарканде, центре области. Над многочисленными слоями тканей видно страницу из Корана, висящую под потолком
Самарканд, еще один торговец фруктами
Человек в бежевом пальто — это Сергей Прокудин-Горский. Снимок был сделан фотографом во время его путешествия по Голодной степи в 1909-1912 годы
Голодная степь — незаселенная на тот момент пустыня, проходящая вдоль берега реки Сырдарья в Ферганской долине
Пересекая Голодную степь, Прокудин-Горский встретил трех кочующих кыргызов
В таких юртах жили среднеазиатские кочевники. Для этого снимка, в связи со сложным процессом цветной фотографии, жильцам юрты пришлось позировать Прокудину более 15 минут
Солнечное затмение 1 января 1907 года, недалеко от станции Черняево в горах Тянь-Шаня. Голодная степь
Русские переселенцы в поселке Надеждинск, близ Голодной степи. Перед Первой мировой войной Российская империя решила проложить оросительную систему в этой пустыне. В связи с этим началась активная миграция в ранее безлюдный регион
Караван верблюдов, везущих корм через Голодную степь. После прихода уже советской власти в степи начали появляться совхозы и первые города, Янгиер и Гулистан
В окрестностях Самарканда. Двое мужчин в высокогорье везут поклажу на верблюдах
Портрет эмира Бухары Алим Хана, сделанный в 1911 году. Несмотря на то, что Бухара на тот момент отчитывалась Российской империи, Хан решал внутренние проблемы города. Вскоре после прихода советской власти в 1920 году, Алим Хан сбежал в Афганистан
Узбекская женщина у входа в юрту
Так выглядели среднеазиатские кладбища. Голодная степь
Венгерские генераторы на гидроэлектростанции в Ёлётене (ныне современный Туркменистан)
Как писал сам Прокудин-Горский, «еврейские мальчики в традиционных национальных костюмах». Самарканд

Авторы: Александра Титова, Азамат Омуралиев
Источник фотографий: Библиотека Конгресса
Источник отреставрированных снимков: Mashable


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