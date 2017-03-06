Сергей Прокудин-Горский — пионер цветной фотографии, снимавший просторы Российской империи по поручению Николая II. Помимо всего прочего, он запечатлел на плёнку и дореволюционную Центральную Азию, в том числе Кыргызстан.

В 1905 году Прокудин-Горский по поручению императора Николая II поехал в свое первое путешествие по России, в ходе которого сделал около 400 цветных фото Кавказа, Крыма и Малороссии.

Его фотографии были особенными по тем временам — со своих экспедиций он привозил не черно-белые, а цветные снимки. Прокудин-Горский добился этого за счет метода наслаивания негативов друг на друга. Это был новаторский подход — русский путешественник считается одним из пионеров цветной фотографии.

В мае 1908 года началось его второе путешествие. Фотограф отправился на Северный Кавказ — тем не менее, время от времени он возвращался в Москву и Санкт-Петербург, чтобы документировать жизнь семьи Романовых.

В том же году Прокудин-Горский сделал в Ясной Поляне несколько цветных портретов Льва Толстого. Это первая и единственная цветная фотография писателя.

Между 1905 и 1915 годами фотограф совершил несколько экспедиций в среднеазиатские владения Российской империи. На тот момент в её состав входили Ош, Самарканд, Ташкент, Коканд, Андижан и другие крупные города и регионы.

Все сохранившиеся снимки Прокудина хранятся в библиотеке Конгресса США. В коллекцию фотографа также вошли снимки, сделанные в десятках городов бывшей Российской империи.

Авторы: Александра Титова, Азамат Омуралиев

Источник фотографий: Библиотека Конгресса

Источник отреставрированных снимков: Mashable