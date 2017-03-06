Президент Алмазбек Атамбаев на вручении наград гражданам страны за достижения в культуре выступил с речью. Он назвал парламент «местом, где распускают сплетни» и предложил его расформировать. Кроме парламента, досталось американской политике, которая «двуличная», и оппозиционной партии, которая, по мнению главы государства, «гнилая».

Свою поздравительную речь Атамбаев начал с перечисления главных достижений Кыргызстана в год истории и культуры — Игр кочевников и столетней годовщины восстания Уркун 1916 года.

Но большую часть своей поздравительной речи президент посвятил политической ситуации, которая сложилась в Кыргызстане.

Так о чем же говорил президент?

О роспуске парламента

Атамбаев заявил, что парламент превратился в место, где о президенте собирают различные сплетни.

«“В упавшем Боинге были золото и драгоценные украшения Атамбаева”, “у Атамбаева есть деньги на Кипре” , “на счетах жены Атамбаева деньги появились с 2011 года” — эти сплетни звучат с трибун парламента. Жогорку Кенеш становится не местом, где издают законы, а местом где распускают сплетни», — сказал он.

Атамбаев предложил распустить парламент.

«На прошлой неделе депутат Бакыт Торобаев обратился к заседавшим депутатам: “Давайте разойдемся”. Я понимаю, что он заступился за своего брата-мародера [Текебаева] — но я бы все-таки поддержал его предложение.

Чем молчать, как рыба, и смотреть на вредителей общества и мародеров, которые вольничают, действительно поддержим предложение Торобаева — распустимся», — сказал он.

О «гнилом» «Ата Мекене»

Президент назвал партию «Ата Мекен», лидером которой является арестованный оппозиционер Омурбек Текебаев, «гнилой».

«Люди ходили на митинги с лозунгами “Атамбаев, убери руки от «Ата Мекена»!” [от родины – прим. ред.]. ― Эй, наша родина — Кыргызстан! Вы думаете, 7 апреля молодые парни погибли ради вашей гнилой партии? Они отдали жизнь за родину!» — заявил Атамбаев.

О том, как СМИ отрабатывают деньги Америки

Президент сказал, что радио «Азаттык» также, как и парламент, распускает слухи о нем, «отрабатывая американские деньги».

«Взяв себе святое имя “Азаттык” [в переводе с кырг. “свобода”], кыргызский филиал “Радио Свободы” изо всех сил старается отработать деньги, полученные от американского конгресса, распространяя слухи обо мне. Очень хорошо оправдывают американские деньги», — заявил Атамбаев. При этом президент не уточнил, о каких конкретно публикациях идет речь.

О ЦРУ, Трампе и американской политике

Атамбаев считает, что за ним «следят многие», в том числе и американская разведка.

«Если у Атамбаева была бы какая-то оплошность, соответствующие документы сразу же оказались бы у “Азаттыка” [издание “Радио Свобода”] и давно дошли бы до парламента. Вы же не думаете, что ЦРУ бездельничает? За Атамбаевым следят многие!» — заявил президент.

При этом он сказал, что поддерживает идею американского президента Дональда Трампа о том, что политика США «двулична».

«Я в прошлом году спросил госсекретаря США Джона Керри: “Когда Азимжана Аскарова посадили, в то время президентом была Отунбаева, ее наградили. А когда Атамбаев вывел вашу базу, вы проснулись и дали награду Аскарову. К чему это двуличие?” […]

Дональд Трамп очень правильно высказался о двуличности американской политики. Я его полностью поддерживаю! Но сможет ли он искоренить эту двуличность?» — задался вопросом Атамбаев.

О нравственности и планах на будущее

Завершил свою речь Атамбаев надеждой на то, что в 2017 году Кыргызстан избавится от «грязных» и «бессовестных» политиков.

«Я этот год не зря назвал годом нравственности. Я молю бога, чтобы в этом году народ избавился от грязных, бессовестных политиков. Пусть бог услышит наши молитвы!» — заключил президент.

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