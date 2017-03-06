Участники команды Клуба веселых и находчивых «Азия Микс» получили почетный орден «Данакер» и наручные часы от президента Алмазбека Атамбаева. Команда уже во второй раз получает этот орден.

Глава государства вручил орден «Данакер» капитану команду КВН «Азия Микс» Эльдияру Кененсарову. Этот орден получают кыргызстанцы, которые внесли большой вклад в укрепление мира, дружбы и сотрудничества между народами. Также он вручил членам команды наручные именные часы.

«В нашей стране очень много ярких и талантливых, трудолюбивых и самоотверженных людей. На их примере мы должны воспитывать молодежь», — сказал Алмазбек Атамбаев.

Президент уже во второй раз наградил команду «Азия Микс» орденом «Данакер».

Участники команды после победы в финале Высшей лиги КВН получили от правительства награду в 300 тысяч сомов.

Кыргызская команда «Азия Микс» стала первой центральноазиатской командой, которая победила в Высшей лиге Клуба веселых и находчивых.

По теме: