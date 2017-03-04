Депутаты Жогорку Кенеша хотят создать реестр пользователей соцсетей с тысячей и более подписчиков и обязать их соблюдать список правил. Среди них ― указывать свое имя и контактные данные, не использовать мат, не публиковать «недостоверную информацию» и с десяток других. За их несоблюдение предлагается штраф от пяти до ста тысяч сомов.

Социал-демократ Дастан Бекешев и депутаты от фракции «Республика-Ата-Журт» Акылбек Жамангулов и Алтынай Омурбекова предлагают называть «блогерами» владельцев интернет-страниц, «доступ к которым в течение суток составляет более одной тысячи пользователей».

При этом неясно, что депутаты подразумевают под доступом ― подписчиков и друзей в фэйсбуке, или количество просмотров интернет-сайта.

Депутаты предлагают обязать «блогеров»:

размещать на своей странице свою фамилию и инициалы, а также электронный адрес;

«не допускать использования» своей страницы в интернете для совершения уголовно-наказуемых преступлений;

не разглашать государственную тайну;

не распространять материалы с публичными призывами к совершению терактов и публичным оправданием терроризма;

не публиковать материалы, пропагандирующие порнографию и насилие;

не использовать нецензурную брань;

проверять публикуемую информацию на достоверность до ее размещения и «незамедлительно» удалять размещенную недостоверную информацию;

не допускать распространение информации о частной жизни гражданина с нарушением гражданского законодательства;

соблюдать запреты и ограничения, предусмотренные законодательством о референдуме и о выборах;

соблюдать права и законные интересы граждан и организаций, в том числе честь, достоинство и деловую репутацию граждан, деловую репутацию организаций.

Законопроект наделяет пользователей не только обязанностями, но и правами. Так, депутаты предлагают разрешить «блогерам»:

свободно искать, получать, передавать и распространять информацию;

излагать на своей странице свои личные суждения и оценки с указанием своего имени или псевдонима;

размещать или допускать размещение на своей странице материалов других пользователей, если это не противоречит законодательству;

размещать рекламу в соответствии с законодательством.

Следить за исполнением закона будет уполномоченный государственный орган, правда, пока неизвестно, какой. Этот орган также будет вести реестр интернет-страниц, «доступ к которым в течении суток составляет более одной тысячи пользователей интернета».

Этот орган будет:

отслеживать социальные сети и интернет-сайты;

утверждать, кто из пользователей является «блогером», а кто ― нет;

запрашивать у сайтов и «блогеров» информацию для создания реестра. Ответить ему обязаны в течение 10 дней после получения запроса;

требовать у провайдеров информацию, которая позволит идентифицировать «блогера». Провайдер обязан предоставить информацию в течение трех дней;

Если аудитория «блогера» уменьшится и он напишет заявление, его могут исключить из реестра.

Нарушители закона должны будут оплатить штраф. Физические лица ― до пяти тысяч сомов, должностные лица ― 10 тысяч сомов, юридические лица ― 100 тысяч сомов.

В справке-обосновании к законопроекту говорится, что интернет-ресурсы и социальные сети размещают недостоверную информацию, а попытки государства обеспечить «объективную информацию» воспринимаются как ограничение свободы слова.

Копия российского закона

Законопроект, выдвинутый на обсуждение Бекешевым, Омурбековой и Жамангуловым, является интерпретацией российского «закона о блогерах», вступившего в силу 5 мая 2014 года.

Основное отличие российского закона от кыргызского в том, что в России «блогерами» считаются пользователи с аудиторией более 3000 человек в сутки.

В суд за пост в социальной сети

В Кыргызстане за посты в социальных сетях уже привлекали к юридической ответственности. В январе 2017 года суд обязал активиста Мавляна Аскарбекова выплатить штраф в 700 сомов и написать опровержение его публикации в фэйсбуке, где он обвинял депутата Дастана Бекешева в мошенничестве в обществе слепых и глухих.

Похожая история случилась и с оппозиционером Адилем Турдукуловым, на которого в декабре 2016 года подал в суд бывший телохранитель президента Атамбаева Эркин Мамбеталиев. В иске Мамбеталиев утверждал, что опубликованные за два года до этого посты в фэйсбуке Турдукулова порочат его честь и достоинство. Пока решение суда не вынесено, но разбирательства идут.

За пост со стихами в декабре 2016 года спецслужбы проверяли поэта Темирлана Ормукова. В своих стихах он высмеивал президента Атамбаева.

В мае 2016 года жителя села Кара-Суу Ошской области, Абдулло Нурматова задержали за «лайк» в социальной сети «Одноклассники» фотографии с осужденным имамом Рашодом Камаловым.

А в начале января 2017 года по запросу депутата Ирины Карамушкиной сотрудники Госкомитета нацбезопасности выявили 45 пользователей, которые якобы «распространяли негативные публикации в адрес президента Атамбаева», и сделали предупреждения 11 из них. К штрафам и суду их не привлекли, потому что не было официальной формулировки в законе об административной ответственности.

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