Депутаты Жогорку Кенеша хотят создать реестр пользователей соцсетей с тысячей и более подписчиков и обязать их соблюдать список правил. Среди них ― указывать свое имя и контактные данные, не использовать мат, не публиковать «недостоверную информацию» и с десяток других. За их несоблюдение предлагается штраф от пяти до ста тысяч сомов.
Социал-демократ Дастан Бекешев и депутаты от фракции «Республика-Ата-Журт» Акылбек Жамангулов и Алтынай Омурбекова предлагают называть «блогерами» владельцев интернет-страниц, «доступ к которым в течение суток составляет более одной тысячи пользователей».
При этом неясно, что депутаты подразумевают под доступом ― подписчиков и друзей в фэйсбуке, или количество просмотров интернет-сайта.
Депутаты предлагают обязать «блогеров»:
Законопроект наделяет пользователей не только обязанностями, но и правами. Так, депутаты предлагают разрешить «блогерам»:
Следить за исполнением закона будет уполномоченный государственный орган, правда, пока неизвестно, какой. Этот орган также будет вести реестр интернет-страниц, «доступ к которым в течении суток составляет более одной тысячи пользователей интернета».
Этот орган будет:
Если аудитория «блогера» уменьшится и он напишет заявление, его могут исключить из реестра.
Нарушители закона должны будут оплатить штраф. Физические лица ― до пяти тысяч сомов, должностные лица ― 10 тысяч сомов, юридические лица ― 100 тысяч сомов.
В справке-обосновании к законопроекту говорится, что интернет-ресурсы и социальные сети размещают недостоверную информацию, а попытки государства обеспечить «объективную информацию» воспринимаются как ограничение свободы слова.
Копия российского закона
Законопроект, выдвинутый на обсуждение Бекешевым, Омурбековой и Жамангуловым, является интерпретацией российского «закона о блогерах», вступившего в силу 5 мая 2014 года.
Основное отличие российского закона от кыргызского в том, что в России «блогерами» считаются пользователи с аудиторией более 3000 человек в сутки.
В суд за пост в социальной сети
В Кыргызстане за посты в социальных сетях уже привлекали к юридической ответственности. В январе 2017 года суд обязал активиста Мавляна Аскарбекова выплатить штраф в 700 сомов и написать опровержение его публикации в фэйсбуке, где он обвинял депутата Дастана Бекешева в мошенничестве в обществе слепых и глухих.
Похожая история случилась и с оппозиционером Адилем Турдукуловым, на которого в декабре 2016 года подал в суд бывший телохранитель президента Атамбаева Эркин Мамбеталиев. В иске Мамбеталиев утверждал, что опубликованные за два года до этого посты в фэйсбуке Турдукулова порочат его честь и достоинство. Пока решение суда не вынесено, но разбирательства идут.
За пост со стихами в декабре 2016 года спецслужбы проверяли поэта Темирлана Ормукова. В своих стихах он высмеивал президента Атамбаева.
В мае 2016 года жителя села Кара-Суу Ошской области, Абдулло Нурматова задержали за «лайк» в социальной сети «Одноклассники» фотографии с осужденным имамом Рашодом Камаловым.
А в начале января 2017 года по запросу депутата Ирины Карамушкиной сотрудники Госкомитета нацбезопасности выявили 45 пользователей, которые якобы «распространяли негативные публикации в адрес президента Атамбаева», и сделали предупреждения 11 из них. К штрафам и суду их не привлекли, потому что не было официальной формулировки в законе об административной ответственности.
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