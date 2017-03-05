Для всех тех, кто не успевает следить за новостями и информационным потоком, мы подготовили дайджест из шести важных материалов Kloop.kg за прошедшую неделю.

На интересующую вас новость из дайджеста можно пройти, нажав на ее название.

Кыргызские нардепы почти полностью скопировали российский «закон о блогерах» и хотят его воплотить. Благодаря этому закону в России успешно сажают за лайки, репосты и публикации в фейсбуке.

Законопроект выставили на общественное обсуждение, и если его примут, то смогут контролировать пользователей социальных сетей и владельцев интернет-ресурсов, которые не являются СМИ.

Длинный список обязанностей и кратенький список прав «блогера» можно узнать в материале.

Банкоматы «Кыргызского инвестиционно кредитного банка» (KICB) не работают

с 27 февраля из-за технических неполадок. Специалисты банка работают над устранением проблем.

Для удобства своих клиентов банк продлил рабочий день всех своих филиалов и сообщил, что владельцы карт могут обналичить деньги без комиссии в банкоматах дружественной сети банков, таких как «Айыл Банк», «Бакай Банк», «Дос Кредобанк», «БТА Банк» и «Финанс Кредит Банк».

Список адресов банкоматов с нулевой комиссией можно узнать в материале.

Молдавский бизнесмен Илан Шор открыл в Кыргызстане бизнес. Казалось бы, что плохого в инвестициях в Кыргызстан? Но дело в том, что бизнесмена этого подозревают в выводе $1 млрд из трех молдавских банков, а на родине он известен как участник коррупционных скандалов.

Бизнес в Кыргызстане подозрительно связан с кыргызскими политиками – в том числе и главой государства. Подробнее об этом можно прочитать в расследовании редактора Kloop.kg Эльдияра Арыкбаева. Расследование проводилось при помощи молдавских журналистов.

Сапар Исаков – один из тех кыргызстанских специалистов, чью карьеру можно назвать головокружительной и стремительной. Лишь в январе Сапар Исаков занял пост первого замруководителя аппарата президента, а уже 1 марта его повысили до должности руководителя.

Молодой госслужащий входит в окружение президента и считается его «правой рукой». О карьере Исакова и том, кем теперь стал экс-глава аппарата президента Фарид Ниязов, можно прочитать в материале.

Атамбаев останется в политике (хотя мечтал заняться творчеством)

Несмотря на то, что президент Алмазбек Атамбаев в одном из своих интервью обещал после окончания своего срока уйти из политики, он уже передумал.

Видимо мечты записать новые песни, выспаться и заняться бизнесом, которые он озвучил ранее, так и останутся мечтами.

«Я не буду президентом, но я все-таки останусь в политике», — заявил Атамбаев на встрече с российским президентом Владимиром Путиным.

Посмотрите, как прошел митинг в поддержку оппозиционного политика, арестованного по делу о мошенничестве и коррупции.

Это второй день митингов – был еще и третий, и, если верить сторонникам Текебаева, будет еще бесконечное количество акций протеста – пока лидера партии «Ата Мекен» не освободят. В Бишкеке пикеты сторонников оппозиционера продолжатся 6 марта.

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