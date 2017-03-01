В январе 2017 года Исаков занял должность первого заместителя руководителя Аппарата президента, но уже в марте его повысили. Экс-глава Аппарата президента Фарид Ниязов так же перешел на новую должность – он назначен советником президента.

В администрации президента Алмазбека Атамбаева произошли кадровые перестановки, повышения получили Сапар Исаков и Фарид Ниязов.

Фарид Ниязов занял должность советника президента – аналогичную он занимал в 2011-2015 годах. В 2011 году на должность советника президента Ниязов перешел с места главы предвыборного штаба Атамбаева.

В 2010 году Ниязов стал заведующим информационно-координационного аппарата Временного правительства.

С 2005 по 2010 год при правлении Курманбека Бакиева Ниязов работал в газете «КомерсантЪ».

При Аскаре Акаеве Ниязов был управляющим делами МИДа, помощником первого вице-премьер-министра, также руководил пресс-службой президента.

Новым руководителем администрации президента назначен Сапар Исаков.

Сапара Исакова называют одним из доверенных людей президента. Об этом заявил сам Алмазбек Атамбаев, назвав его своей «правой рукой» на встрече с Ангелой Меркель.

Исаков на протяжении последних пяти лет занимал должность заведующего отделом внешней политики.

До аппарата президента чиновник успешно проработал в должности заведующего отделом международных связей Временного правительства, аппарате Правительства и МИД. Также он занимал должность в Центральном агентстве по развитию (ЦАРИИ), когда агентством руководил Максим Бакиев.

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