Адвокат задержанного политика Таалайгуль Токтакунова предоставила документы, полученные из Турции. По ее словам они доказывают то, что груз в разбившемся «Боинге-747» принадлежал президенту Кыргызстана и его супруге. Токтакунова утверждает, что последние несколько месяцев расследованием этого дела занимался Текебаева.

На пресс-конференции членов партии «Ата Мекен» Таалайгуль Токтакунова показала документы от службы безопасности Турции.

Текебаев, по ее словам, собирался показать их в парламенте, но не успел из-за внезапного задержания в ночь с 25 на 26 февраля.

«Расследование авиакатастрофа «Боинга-747» дало результаты, мы знаем, что находящийся в самолете груз – компьютерные изделия, сотовые, драгоценные металлы и камни – принадлежали Атамбаеву и его супруге», — сказала она.

Теперь «Ата-Мекен» требует создать новую комиссию расследования авиакатастрофы и включить в эту комиссию депутата Каныбека Иманалиева.

«Документы будут переданы исключительно депутатской комиссии, которой дадут оригинал вот этого письма. Мы беспокоимся за свою жизнь, за мной […] едут машины, проверяют и ищут оригинал этого письма. Но эти материалы передадут только депутатской комиссии», — сказала она.

Адвокаты «Ата Мекена» утверждают, что собираются довести до конца дело о «Боинге-747» — самолете, упавшем на жилые дома недалеко от аэропорта «Манас» 16 января.

В этой трагедии погибло 38 человек, выжившие остались без жилья.

Тогда лидер парламентской фракции «Ата Мекен» Омурбек Текебаев заявил, что правительство скрывает правду о крушении «Боинга-747». Он утверждал, что в Кыргызстане есть люди, которые получали прибыль за контрабандный груз.

Текебаев заявил, что приложит все усилия, чтобы расследовать причины падения самолета и главный вопрос «кому принадлежал груз с упавшего Боинга».

Юрист компании «Прецедент» Жибек Кенжебекова рассказала Kloop.kg, что документы, о которых говорила Токтакунова, пока не имеют юридических прав.

«Пока документы не подтверждены следствием, и не включены в материалы дела для передачи их впоследствии в суд, они юридически бессильны. Официально эти документы не могут использоваться. Если эти документы окажутся ненастоящими, за их заявление их [адвокатов Текебаева] могут привлечь к ответственности», — сказала она.

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