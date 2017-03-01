Руководитель пресс-службы Аппарата президента Алмаз Усенов считает ложным заявление адвокатов Текебаева. Они сказали, что контрабандный груз на борту разбившегося грузового самолета возле аэропорта «Манас» принадлежал президенту Алмазбеку Атамбаеву. По его словам, они пытаются оказать давление на следствие.

Усенов назвал заявление адвокатов задержанного оппозиционера Текебаева «ложным сообщением» и напомнил, что за такое может последовать уголовная ответственность.

«Журналисты правильно засомневались в реальности показанных ими якобы “документов”. По сути, заявление помощников Текебаева направлено на косвенное давление на следствие по его делу. Это попытка придать данному делу чисто политическую окраску и увести общественное мнение в другую сторону», — сказал он.

Адвокат оппозиционера Таалайгуль Токтакунова заявила, что к членам партии пришли документы из Турции. В них якобы имеется подтверждение того, что груз на разбившемся «Боинге-747» в поселке Дачи-СУ принадлежал Атамбаеву и его жене.

Они утверждают, что именно из-за этих документов и был арестован Текебаев. По их словам, в последнее время он занимался расследованием по делу разбившегося самолета.

Очевидцы, которые помогали при уборке на месте крушения, рассказывали, что на коробках, выпавших из разбившегося самолета, были этикетки с кыргызской маркировкой.

ГКНБ сообщил в конце января о том, что для Кыргызстана предназначалось 1902 килограмма «USB-зажигалок», заказанных казахской компанией.

При крушении «Боинга-747» погибли 39 человек. В поселке было полностью разрушено около 13 домов. Авиакатастрофа произошла 16 января 2017 года.

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