Из-за незаконного строительства бишкекчане лишаются инфраструктуры. На месте зеленых насаждений появляются высотные здания, зачастую застройщики имеют разрешительные документы многолетней давности, выданные с нарушениями. Kloop.kg решил узнать, как бороться с незаконным строительством.

У строительных компаний есть выбор – строить здания на новых неосвоенных территориях, тем самым расширяя город, или втискивать свои проекты между готовыми строениями, занимая территорию парков и детских площадок.

При строительстве зданий на неосвоенных территориях у застройщиков есть шанс создавать проекты с интересной архитектурой и развитой инфраструктурой. Но к новому зданию придется проводить коммуникации — а это дорого и долго.

Поэтому часто строительные компании предпочитают строить здания внутри города. Одни выкупают старые здания, частные дома и строят высотки на их месте, другие возводят многоэтажки на территории парков, детских площадок и садов вопреки сопротивлению местных жителей.

В последнем случае строительство чаще всего незаконно. Мы поговорили с активисткой Каличей Умуралиевой и представителем мэрии Медером Райымкуловым и попытались разобраться, почему так много незаконных построек в столице, и как с этим бороться.

Вопрос о «Слониках»

Участок, на котором расположен сквер «Слоники», был сдан в аренду в 2005 году. По словам замначальника управления землепользования и строительства при мэрии Бишкека Медера Райымкулова, мэрия вправе расторгнуть договор.

«Если в течение трех лет с момента подписания договора земля не осваивается, то орган местного самоуправления в праве сначала предупредить пользователя и после этого, если он не предпримет никаких мер, то уже в судебном порядке изымать земельный участок», – сообщил Райымкулов.

Активистка Калича Умуралиева считает, что мэрия Бишкека могла расторгнуть этот договор еще в 2008 году, так как до конца 2016 года пользователь не начинал строительных работ на участке.

«Только когда застройщик приступил к строительству, появился шум-гам, люди возмущены, что «Слоники» подлежат уничтожению, мэрия начинает шевелиться. […] С 2005 года прошло 12 лет. Он [пользователь] ничего не строил […]. Почему не расторгают договор? Потому что кто-то что-то получил уже наверное», – сказала Умуралиева.

Суд уже удовлетворил ходатайство прокуратуры, согласно которому нельзя ничего делать с этим участком. То есть, застройщик не может начать строительство на месте «Слоников» или перенести бетонные скульптуры животных в другое место.

Суд запретил Бишкекглавархитектуре, Госрегистру и Госэкотехинспекции согласовывать и выдавать какие-либо документы, связанные этим участком.

Кроме того, заведено уголовное дело на сотрудников Зеленстроя, незаконно вырубивших деревья по заказу строительной компании на территории сквер-парка.

Вопрос о разрешении или запрете строительства на территории сквер-парка будет рассматривать Бишкекский межрайонный суд 14 марта.

Земельный вопрос

Умуралиева, опираясь на спорную ситуацию вокруг сквера «Слоники», сказала, что застройщики зачастую оформляют на участок договор аренды, то есть берет его во временное пользование. Она считает, что если участок находится во временном пользовании, на нем нельзя проводить капитальное строительство.

По словам Умуралиевой, «закон запрещает предоставлять земельные участки общего пользования в собственность», поэтому застройщикам удобнее взять землю во временное пользование, с дальнейшим выкупом.

«Это же коррупционная схема. Как изъять земли общего пользования и предоставить кому-то? Сначала дают во временное пользование, там он строит какую-нибудь облегченную конструкцию. А потом, когда время проходит, люди уже вроде забыли, они [власти] начинают давать [в аренду] на 49 лет […]. После того, как появится многоэтажный дом с дольщиками, кто посягнет на то, чтобы разрушить?», – сказала Умуралиева.

Заместитель начальника управления землепользования и строительства при мэрии Бишкека Медер Райымкулов сказал, что временный пользователь имеет право на капитальное строительство на арендованном участке.

«У нас на территории города Бишкек есть многоэтажные жилые дома на участках, которые были предоставлены мэрией во временное пользование. Противоречий в законодательстве я не вижу. […] По истечению [арендного срока] застройщик обязан прийти в мэрию и выкупить участок за цену, определяемую независимыми оценщиками», – сказал Райымкулов.



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Другие проблемы

Умуралиева сказала, что помимо лишения общественных пространств, незаконное строительство создает и другие проблемы. По ее словам, недобросовестные застройщики нарушают экологические права граждан, используя некачественные и токсичные стройматериалы.

Также активистка считает, что стихийное строительство павильонов вплотную к проезжей части является нарушением дорожной безопасности.

«Если мы возьмем улицу Нуркамала – это между Асанбаем и 12-м микрорайоном, вся придорожная зона застроена комками. Эта придорожная полоса нужна, чтобы обеспечить безопасность. Мало ли что может с машиной случиться, чтобы она не врезалась. У нас для этого все было построено, но сейчас все это застраивается», – рассказала Умуралиева.

Представитель мэрии Медер Раймкулов сказал, что муниципалитет занимается вопросом снесения незаконных павильонов.

«Не надо винить, что органы местного самоуправления павильонам предоставляет разрешения. Имеются павильоны, которые самовольно, без разрешительных документов установлены. Те факты, которые вы [Калича Умуралиева] озвучили, я обязательно возьму на заметку», – пообещал Райымкулов.



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Как бороться?

По словам Райымкулова, в начале января мэрия города создала оперативный штаб, который занимается предупреждением и пресечением незаконного строительства. Он добавил, что в этот штаб входят представители техинспекции, судебный департамент, инженерные службы, управление землепользования и строительства и другие госорганы.

«В настоящее время по этому оперативному штабу мы проводим инвентаризацию, и, я думаю, вы в ближайшее время увидите результаты работы этого штаба, потому что на основании решений этого штаба уже более 700 объектов снесены», – сказал Райымкулов.

Калича Умуралиева считает, что наиболее эффективный метод борьбы с незаконным строительством – это постоянный диалог между застройщиками, органами местного самоуправления и представителями общественности.

«Любая градостроительная акция должна проходить через общественные слушания. […] Власть должна понимать, что если она не будет выстраивать диалог со своим народом, то в один день народ разозлится и сметет это все», – считает активистка.

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