Рекламный ролик строительной компании Cap Stroy KG вызвал критику феминисток. В нем украденная для замужества девушка остается жить с похитителем из-за красивой квартиры.

Главную роль в ролике сыграла Эльдана Сатыбалдиева — автор самого популярного в Кыргызстане инстаграм-эккаунта. Это вызвало дополнительный интерес к видео — за первый день ролик набрал более 15 тысяч просмотров на фэйсбуке.

По сюжету, героиня Эльданы — девушка, которую украли для свадьбы, по обряду ала-качуу. Сначала героиня едет в машине с мешком на голове, сопротивляется похитителям и обещает их «засудить». Приехав в дом похитителя, героиня осматривает комфортную квартиру и решает остаться.

Благодаря известности Эльданы Сатыбалдиевой в Инстаграме, где у нее более полумиллиона подписчиков, ролик стал быстро набирать просмотры в сети.

Рекламный ролик Cap Stroy KG

Пропаганда насилия

Бишкекские феминистки выразили недовольство тем, как в ролике обыгрывается проблема краж невест.

Умай Арыкова позиционирует себя как женщина с прогрессивными взглядами, уважающая традиции. По ее мнению, в этом ролике «бизнес выступает как поощритель кражи невест».

«Этот ролик пропагандирует ту мысль, что насилие над женщиной может быть оправдано материальными благами с одной стороны, с другой стороны, что женщины в нашем обществе настолько меркантильны, что готовы терпеть насилие ради “квартиры”. Получается, с какой стороны ни посмотри, женщина выставлена в неприглядном свете», — считает Арыкова.

Феминистка Гуляим Айылчы считает, что юмор, который используется в ролике, пропагандирует и нормализует насилие.

«Разве можно смеяться над насилием? Ала-качуу — это обычное насилие. А если над этим подшучивать и веселиться над подобными роликами, анекдотами, историями, то оно никогда не станет восприниматься как насилие», — сказала Айылчы в интервью Kloop.kg.

По мнению феминистки Айзат Шакиевой, такие ролики укрепляют в обществе гендерные стереотипы. По ее словам, со времен, когда у женщин не было доступа к образованию и работе, за мужчинами закрепился стереотип «кормильца».

«Отсюда у женщин, девушек и у маленьких девочек закладывается, чтобы мужчина был богат. Потому что она не может самостоятельно стать богатой, так как у нее другое якобы предназначение. […] Я верю, что чем больше мы будем финансово независимы, тем больше от этого выиграют все, а главное — насилия будет меньше», — считает Шакиева.

Хотели показать «абсурдность» кражи невест

Продакшн-студия Lights Creative Group написала в комментариях, что они не хотели задеть «чьи-либо чувства чести и достоинства». В комментарии компания указала, что новый взгляд на тему краж невест «не значит, что они сторонники этого явления».

«В мире такие же ролики со стёбом снимаются в больших количествах и на всевозможные темы, но это никак не для лоббирования насилия. Не воспринимайте его так близко к сердцу. Мы всего лишь постарались посмотреть на тему “ала-качуу” с точки зрения абсурда», — написала Lights Creative Group.

Режиссер ролика Нурлан Мирзаматов в интервью Kloop.kg рассказал, что сам является противником обряда ала-качуу. По его словам, образ главной героини является вымышленным и «гиперболизированным», а сюжет ролика является «креативом чистой воды».

«Показать, что именно женщины такие [меркантильные] или именно мужчины такие — такого умысла вообще не было. Если какой-то круг или какая-то группа людей увидела что-то негативное, то мы просим прощения», — сказал Мирзаматов

Актриса Бермет Турсалиева, сыгравшая роль старшей невестки, в интервью Kloop.kg сказала, что своим участием хотела показать, как важно принимать украденную невестку с теплотой и максимально поддерживать.

«Ала-качуу в нашем обществе существовало и существует до сих пор. Я сама вышла замуж тоже через ала-качуу, но меня украл не незнакомый мужчина, а молодой человек, с которым я общалась до этого. Я на своем опыте знаю, что, когда приходишь в дом, как украденная невеста, крайне нуждаешься в поддержке», — сказала Турсалиева.

По ее мнению, в ролике есть определенный «стёб», но никак не пропаганда насилия и самоубийств после первой брачной ночи.

«Если каждой украденной девушке будет обеспечен бытовой комфорт, доброжелательное отношение, поддержка семьи, то ала-качуу обретет позитивный смысл», — написала Турсалиева в комментарии к ролику.

Корреспондент Kloop.kg пыталась неоднократно получить комментарий у заказчика ролика ― строительной компании Cap Stroy KG, но не получила от нее ответа.

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