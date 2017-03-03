Парламентарии от СДПК на заседании своей фракции раскритиковали работу министра здравоохранения Талантбека Батыралева.

Социал-демократы заслушали отчет министра здравоохранения и признали его работу неудовлетворительной.

Во время заседания депутаты раскритиковали деятельность Батыралиева и подняли вопрос об отставке министра. Но предложение было отклонено, потому что не хватило голосов за отставку.

Батыралиева назначили по квоте СДПК. «Вопрос об отставке должен быть для вас предупреждением», — сказал лидер фракции Иса Омуркулов.

Отправить Батыралиева в отставку предложил Марат Аманкулов. По его мнению, министр должен понести ответственность за развал системы здравоохранения.

«Чем быстрее мы избавимся от этого министра, тем быстрее наше здравоохранение вернется на тот уровень, который был до Батыралиева. Я ставлю вопрос о том, чтобы выразить ему недоверие», — сказал Аманкулов.

Его коллега по фракции Асель Кодуранова предложила Батыралиеву самому написать заявление об уходе.

«Сегодня только несколько человек положительно отозвались о вашей деятельности, а у остальных претензии. Мы один раз промолчали, второй… Но за два года должно же быть принято решение. Это правда, пусть и горькая», — сказала она.

Талантбек Батыралиев занимает пост министра здравоохранения с ноября 2014 года. Его выдвинули на пост после отставки Динары Сагинбаевой. Батаралиев известен как врач-кардиолог и автор научных трудов на английском и турецком языках.

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