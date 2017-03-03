Суд приговорил четырех сотрудников Государственной службы исполнения наказаний за пытки к семи годам заключения в колонии усиленного режима.

Октябрьский районный суд Бишкека вынес 2 марта приговор четырем сотрудникам СИЗО №1 по статье «Пытки» Уголовного кодекса.

Подсудимых взяли под стражу в зале суда сразу после оглашения приговора. Их приговорили к семи годам колонии усиленного режима.

Двое мужчин подверглись пыткам в СИЗО №1 в конце января 2014 года. Они обратились с заявлением в милицию и в отношении четырех сотрудников было возбуждено уголовное дело по статье «Пытки» 14 февраля 2014 года.

Правоохранительные органы очень редко возбуждают уголовные дела по этой статье, несмотря на то, что заявлений поступает много.

Статья «Пытки» была введена Уголовный кодекс в 2003 году. Однако за период с 2003 по первый квартал 2016 года, согласно официальной статистике, в суды первой инстанции поступило всего шесть уголовных дел из-за пыток.

В 2013 году году, впервые в истории Кыргызстана, милиционера приговорили по этой статье.

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