Сейчас специалисты банка проводят работы по устранению неполадок банкоматов. Точные сроки окончания работ неизвестны.

Банкоматы «Кыргызского инвестиционно кредитного банка» (KICB) не работают

с 27 февраля из-за технических неполадок. Специалисты банка работают над устранением проблем.

«В результате работ по повышению информационной безопасности возникли непредвиденные технические неполадки. Наши специалисты работают над устранением проблем, в кратчайшие сроки мы решим проблемы, точную дату сказать не можем», — сообщила Kloop.kg пиар-менеджер банка Амалия Бенлиян.

Банк продлил рабочий день всех своих филиалов для того, чтобы клиенты могли снимать деньги со своих карт. Сейчас все отделения работают с 8:00 до 21:00.

В своем официальном обращении банк сообщил, что владельцы карт могут обналичить деньги без комиссии в банкоматах дружественной сети банков, таких как «Айыл Банк», «Бакай Банк», «Дос Кредобанк», «БТА Банк» и «Финанс Кредит Банк».

По этой ссылке вы можете ознакомиться со списком и адресами банкоматов с нулевой комиссией.

Некоторые держатели карт уже выразили недовольство работой банка. Пользователь форума Diesel под ником Dastello написал, что он не смог снять деньги в одном из банкоматов.

«По карточке супруги не смог снять деньги с банкомата, расположенному по Советская/Ахунбаева. Сотрудники ваши сказали, что не работают все банкоматы и не знают, когда заработают. Отправили снимать через банкомат по дружественной сети “Бакай Банка”», — написал он.

Другие клиенты жалуются на очереди в банке.

«Не могу снять деньги с банкоматов в течение трех дней, в сберкассах дикие очереди, что случилось?», — пишет пользователь Gray.

Точно неизвестно, сколько клиентов пользуются услугами банка, но некоторые государственные организации выплачивают своим сотрудникам зарплаты на карты этого банка.

В 2016 у банка было 200 тысяч зарегистрированных пользователей, которые владеют электронным кошельком. В 2011 году банк сообщал, что его услугами пользуются более 60 тысяч человек.

ЗАО «Кыргызский инвестиционный и кредитный банк» (KICB) был создан в 2001 году правительством Кыргызстана, став банком с самым большим уставным капиталом — 7 млн долларов. В конце 2007 года уставной капитал составил 10 млн долларов. За январь 2017 года прибыль банка составила 31 млн сомов.

Среди акционеров банка — пять иностранных организаций, которые владеют 90% акций, и один государственный орган — Фонд по управлению государственным имуществом:

«Фонд экономического развития Ага Хана», Франция — 21,001% акций;

«Хабиб Банк Лимитед», Пакистан — 18% акций;

«Международная финансовая корпорация», США — 17% акций;

«Немецкая компания инвестиций и развития», Германия — 17% акций;

«Европейский банк реконструкции и развития», Великобритания — 16,999% акций;

Фонд по управлению государственным имуществом, Кыргызстан — 10% акций.

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