Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального утверждает, что нашел несколько крупных объектов недвижимости, а также яхты и виноградники, которые якобы принадлежат премьер-министру России Дмитрию Медведеву, но формально оформлены на благотворительные фонды его приближенных.

Фонд борьбы с коррупцией нашел у Дмитрия Медведева с десяток объектов недвижимости, разбросанной по шести регионам России и зарубежом.

Сюда входят дачи, горная резиденция, «родовое поместье» на родине отца Медведева, дома на Рублевке, виноградники и яхты.

Стоимость каждого объекта составляет не менее миллиарда рублей, а в некоторых случаях достигает отметки в семь миллиардов.

Первый объект, который нашел Навальный, находится в поселке Знаменское на Рублевке. Это участок площадью 4,3 гектара — основной дом занимает 2822 м², гостевой дом площадью 750 м², баня, пруд, бассейн и другие постройки.

Эта усадьба записана на дочерние предприятия благотворительного фонда, который принадлежит Илье Елисееву — однокурснику Медведева и вице-президенту «Газпрома».

Ссылаясь на документы, ФБК утверждает, что участок фонду Елисеева подарил российский олигарх Алишер Усманов. Этот «подарок» стоимостью пять миллиардов рублей Алексей Навальный называет «взяткой» для Медведева.

«Этот фонд не имеет никакого отношения к благотворительности и не ведет заметной деятельности. […] Такой подарок от олигарха чиновнику может быть только взяткой», — считает Навальный.

У этой усадьбы, на фотографиях, найденных в интернете, пришвартованы две яхты в разное время года.

Приблизительная стоимость этих яхт ― около 16 миллионов долларов. Обе носят названия «Фотиния», аналог церковного имени Светлана (так зовут супругу Медведева).

Яхты также записаны на компанию, которая принадлежит однокурснику Медведева Елисееву.

Через систему трекинга маршрутов судов, ФБК доказал, что именно с этой яхты Медведев несколько раз делал фотографии для своего Инстаграма во время праздничных фейерверков над Невой в Санкт-Петербурге.

Кроме усадьбы на Рублевке и еще нескольких дач, на дочерние предприятия благотворительного фонда все того же Елисеева, записана и горная резиденция, построенная в Сочи на семь миллиардов рублей.

Проанализировав фотографии из Инстаграма Дмитрия Медведева, ФБК доказал, что тот ежегодно делает фотографии горных пейзажей именно из сочинской резиденции.

Кроме дорогого имущества в России, Навальный обнаружил, что Медведев через третьих лиц владеет виноградниками за 10 миллионов долларов в Италии.

Один миллион квадратных метров виноградников, лесов и старинная вилла XVII века с 30 комнатами зарегистрированы на фирму все того же однокурсника Медведева Елисеева.

В Тоскане, где находятся виноградники и поместье, в 2012 году отдыхала жена Медведева — Светлана.

Прессе она сообщила, что поехала в Италию на собственные деньги, но в декларации за те годы у нее не значилось никаких доходов.

Кроме виноградников в Италии, в Анапе на компанию, в совете директоров которой вновь числится однокурсник Медведева Елисеев, также зарегистрированы винодельни и агрокомплекс.

В бытность Медведева президентом России, он активно продвигал законы, связанные с понижением акцизов на вино и исключением вина из списка алкогольной продукции. Все это, как считает Навальный ― «лоббирование Медведевым собственных интересов».

Все деньги, на которые покупается это и другое имущество Медведева, получены благотворительными фондами, записанными на его ближайшее окружение — однокурсников Илью Елисеева, Алексея Четверткова, Алексея Долгушевского, двоюродного брата Андрея Медведева и коллег по партии «Единая Россия».

«Бывший президент, действующий премьер-министр, лидер правящей партии «Единая Россия» почти открыто создал коррупционную сеть благотворительных фондов, через которую получает взятки от олигархов и маниакально строит себе дворцы и дачи по всей стране. Покупает яхты и средневековые замки за границей», — считает Навальный.

Официальный представитель Медведева Наталья Тимакова сказала, что материал Навального «носит ярко выраженный предвыборный характер».

«Комментировать пропагандистские выпады оппозиционного и осужденного персонажа, заявившего, что он уже ведет какую-то предвыборную кампанию и борется с властью, — бессмысленно», — сказала она.

Расследование имущества Медведева ― это уже второе крупное расследование Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального.

В конце 2015 года фонд выпустил документальный фильм «Чайка», где обвинил сыновей генпрокурора России Юрия Чайки в связях с криминалитетом.

Сам Чайка тогда назвал расследование «заказным», а премьер Дмитрий Медведев заявил журналистам, что обвинение в России могут предъявлять только правоохранительные органы.

«Слушайте, если мы будем в такой системе координат находиться, мы очень далеко зайдем. Тогда будут в лучшем случае 30-е годы», — сказал тогда журналистам Медведев, имея в виду репрессии в Советской России, когда власти устраивали массовые аресты часто на основе недостоверных донесений.

Фото: сайты президента Кыргызстана, Кремля и Алексея Навального

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