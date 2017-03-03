Сторонники Омурбека Текебаева и Дуйшенкула Чотонова, которых арестовали на 2 месяца, продолжают акции протеста в регионах с требованием отпустить их. В столице митинг приостановлен из-за погодных условий, он продолжится 6 марта.

В секретариате партии «Ата Мекен» сообщили Kloop.kg, что в селе Акман в Джалал-Абадской области, где родился лидер оппозиции депутат Омурбек Текебаев, более 100 человек продолжают акцию протеста и требуют освободить арестованного политика. Митингующие установили юрты вдоль трассы Бишкек-Ош.

В селе Алайкуу в Ошской области — малой родине Дуйшенкула Чотонова — также собрались около сотни граждан с требованием освободить бывшего чиновника.

Заведующая секретариатом фракции «Ата-Мекен» Екатерина Урумканова рассказала, что митинги в регионах будут идти без перерывов все выходные.

В Бишкеке митинг оппозиции приостановлен из-за плохой погоды и возобновится только 6 марта. Протестующие планируют собраться возле здания ГКНБ или на площади «Ала-Тоо».

Митинги оппозиции

Митинги сторонников Текебаева начались после ареста оппозиционера в ночь на 26 февраля в аэропорту «Манас», когда он прибыл из командировки. Чотонова также задержали 26 февраля.

На Текебаева за день до этого возбудили уголовное дело по статьям «Коррупция» и «Мошенничество» из-за заявления бизнесмена и экс-депутата российской Государственной думы Леонида Маевского.

Бизнесмен утверждает, что в 2010 году лично передал Текебаеву один миллион долларов за содействие в доступе к управлению компанией «Мегаком».

По версии следствия, Чотонов был посредником в этой сделке.

После того, как оппозиционера доставили в здание Госкомитета нацбезопасности, сторонники Текебаева собрали около тысячи человек на мирный митинг в поддержку оппозиционера.

Оппозиция назвала арест Текебаева «политическим преследованием» и пообещала проводить бессрочные митинги, пока депутата не отпустят.

Несмотря на митинги оппозиции, Первомайского районный суд арестовал Текебаева и Чотонова на два месяца. Сейчас оппозиционер находится в СИЗО ГКНБ.

Президент Алмазбек Атамбаев, выступая на пресс-конференции во время визита главы России Владимира Путина в Кыргызстан, заявил, что дело Текебаева не является «политической репрессией».

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