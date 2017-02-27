Участники митинга сказали, что лидера партии “Ата Мекен” заключили в СИЗО Госкомитета нацбезопасности на два месяца. Соратники оппозиционера обещают бессрочные митинги.

Кыргыз тилинде бул жерден окуңуз

Текебаева задержали в ночь на 26 февраля в аэропорту «Манас» из-за уголовного дела по статьям «Мошенничество» и «Коррупции». Оппозиция считает задержание политика «политическим преследованием».

Прямой видеоэфир с митинга оппозиции

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Задержание Текебаева

Текебаев, один из главных кыргызских оппозиционеров, был задержан по прилету в аэропорт «Манас» ранним утром 26 февраля. В аэропорту депутата ждали два автобуса с милиционерами, которые доставили его в ГКНБ. Вместе с ним туда отправилась и его жена Айгуль Текебаева.

За день до задержания прокуратура возбудила против депутата уголовное дело по статье «Мошенничество», пока он находился в рабочей командировке в Австрии.

Его подозревают в том, что он получил взятку от российского бизнесмена Леонида Маевского в размере 1 млн долларов США, в обмен на которую обещал покровительство и допуск к управлению компанией «Альфа Телеком», известной под брендом «Мегаком».

Депутаты «Ата Мекена» считают, что задержание Текебаева является политическим давлением.

Оппозиционный политик известен как один из самых активных критиков президента Алмазбека Атамбаева. Перед задержанием Текебаев готовился обнародовать информацию о скрытом имуществе президента на Кипре.