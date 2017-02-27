Секретариат фракции «Ата Мекен» сообщил, что депутата Омурбека Текебаева, задержанного в ночь на 26 февраля по подозрению в «Мошенничестве» и «Коррупции», спецслужбы допрашивали 11 часов и не кормили 17 часов. Но ГКНБ назвал информацию секретариата «несоответствующей действительности».

Новость обновлена в 10:40. В текст добавлена позиция ГКНБ.

Адвокат Текебаева Чынара Джакупбекова сказала, что допрос длился с восьми утра до семи вечера без перерыва на обед.

«Омурбека Текебаева не кормили с момента задержания, то есть больше 17 часов, следователи давали только воду», — сказала она.

По словам адвоката, согласно международным конвенциям по правам человека, если задержанного не кормят, то это является прямым психологическим давлением и приравнивается к пыткам.

Госкомитет нацбезопасности опроверг информацию о том, что Текебаева не кормили и давали только воду.

«Все следственные мероприятия ГКНБ проводились согласно нормам УПК КР, в присутствии адвоката и под постоянным наблюдением врача. В процессе допроса также предоставлялось время для перерыва и обеда», — сообщили в ГКНБ.

В ГКНБ сообщили, что первый допрос был начат в 10:45 и закончился в 13:30, второй допрос начался в 16:40 и завершился в 18:30.

Во время допроса состоялась очная ставка Текебаева с российским бизнесменом Леонидом Маевским. Детали очной ставки не раскрываются. По словам Джакупбековой, Маевский разговаривал по сотовому телефону и пользовался интернетом во время допроса. Сотовые телефоны Текебаева и адвоката изъяли сотрудники ГКНБ.

«Непонятно, каким образом иностранный гражданин Маевский, находящийся в режимном объекте спецслужб Кыргызстана со смартфоном, подключенным к интернету, пользуется им свободно во время очной ставки с Текебаевым», — сказала адвокат.

Уголовное дело

Оппозиционера доставили в ГКНБ после задержания в аэропорту «Манас» в ночь на 26 февраля. В СИЗО ГКНБ он пробудет 48 часов — за это время ему должны предъявить обвинения и вынести меру пресечения.

Против оппозиционного депутата от фракции «Ата Мекен» возбудили дело по статьям «Мошенничество» и «Коррупция» Уголовного кодекса, подозревая его в махинациях вокруг сотового оператора «Мегаком».

Основанием для возбуждения дела послужили показания российского бизнесмена Леонида Маевского, который заявил, что дал Текебаеву взятку в размере 1 млн долларов США в обмен на покровительство и контроль над сотовым оператором. Однако политик, по словам бизнесмена, отказался исполнять свою часть сделки.

Оппозиция называет задержание Текебаева и возбуждение на него уголовного дела «политическим заказом» из-за его открытой критики в адрес президента Алмазбека Атамбаева.

Противостояние Текебаева и Атамбаева началось после того, как депутат выступил против поправок в Конституцию, предложенных президентом и его администрацией.

Власти Кыргызстана обвинили оппозиционера и двух его соратников по партии в том, что он имел интерес в продаже акций «Мегакома» и предоставили якобы подтверждающие это документы из Белиза.

Текебаев в ответ заявил о своей непричастности и сказал, что нашел сведения о скрытом имуществе Атамбаева и бизнес-интересы президента на Кипре. Он пообещал скоро раскрыть эту информацию, но пока этого не сделал.

Кроме Текебаева, в течение последних трёх месяцев уголовные дела были заведены и на других депутатов от оппозиционной партии «Ата Мекен».

В декабре 2016 года было заведено дело против Аиды Саляновой за продление адвокатской лицензии Алексею Елисееву, соратнику Максима Бакиева, сына экс-президента Кыргызстана Курманбека Бакиева. Ее также вызывали на допрос в ГКНБ.

17 февраля было заведено дело против депутата-атамекеновца Алмамбета Шыкмаматова — его обвинили в составлении «фиктивных договоров» при закупке служебных автомобилей в 2011 году. Спецслужбы допрашивали его в течение девяти часов.

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